Вернувшиеся из космоса бактерии становятся намного опаснее
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Руководитель исследования Шерил Никерсон (Cheryl Nickerson) и ее коллеги сравнивали патогенность (болезнетворность) бактерий Salmonella typhimurium, в течение суток росших в пробирке в условиях космоса, и «земных» бактерий, которые росли в тех же условиях, но без воздействия гравитации.
Выяснилось, что путешествие в космос сделало бактерии Salmonella typhimurium в три раза более патогенными: для того, чтобы убить 50% тестовой популяции мышей, требовалось втрое меньше «космических» бактерий, чем «земных». Ученые также обнаружили, что после пребывания в космосе изменилась активность 167 генов сальмонеллы. Кроме того, в клетках изменился уровень содержания 73 белков.
Причина изменений точно не известна. Возможно, определенную роль играет снижение давления жидкости на поверхность клеток бактерий в условиях микрогравитации, что приводит к молекулярным сдвигам, предположила Никерсон.
Ученым пока неизвестна, какое влияние могут оказывать бактерии с повышенной патогенностью на состояние здоровья космонавтов. Однако уже сейчас высказываются предположения о возможной опасности, которую может представлять бактерии в случае развития космического туризма.
«Сейчас люди редко летают в космос. Однако через 20 лет некоторые компании могут осуществить свои планы относительно космического туризма. В космос полетит большое количество людей, являющихся носителями множества бактерий. Мы не знаем, как эти бактерии поведут себя в таких условиях», - сообщил один из авторов исследования Йорг Фогель (Jоrg Vogel).
СМИ2
Listis
LentaInform
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