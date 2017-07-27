Вернувшиеся из космоса бактерии становятся намного опаснее

Пребывание в космосе вызывает генетические изменения у бактерий, в результате которых они становятся намного более опасными. К такому выводу пришла международная команда ученых после исследования свойств возбудителей сальмонеллеза, выращенных на борту шаттла «Атлантис» в сентябре 2006 года.Руководитель исследования Шерил Никерсон (Cheryl Nickerson) и ее коллеги сравнивали патогенность (болезнетворность) бактерий Salmonella typhimurium, в течение суток росших в пробирке в условиях космоса, и «земных» бактерий, которые росли в тех же условиях, но без воздействия гравитации.Выяснилось, что путешествие в космос сделало бактерии Salmonella typhimurium в три раза более патогенными: для того, чтобы убить 50% тестовой популяции мышей, требовалось втрое меньше «космических» бактерий, чем «земных». Ученые также обнаружили, что после пребывания в космосе изменилась активность 167 генов сальмонеллы. Кроме того, в клетках изменился уровень содержания 73 белков.Причина изменений точно не известна. Возможно, определенную роль играет снижение давления жидкости на поверхность клеток бактерий в условиях микрогравитации, что приводит к молекулярным сдвигам, предположила Никерсон.Ученым пока неизвестна, какое влияние могут оказывать бактерии с повышенной патогенностью на состояние здоровья космонавтов. Однако уже сейчас высказываются предположения о возможной опасности, которую может представлять бактерии в случае развития космического туризма.«Сейчас люди редко летают в космос. Однако через 20 лет некоторые компании могут осуществить свои планы относительно космического туризма. В космос полетит большое количество людей, являющихся носителями множества бактерий. Мы не знаем, как эти бактерии поведут себя в таких условиях», - сообщил один из авторов исследования Йорг Фогель (Jоrg Vogel).