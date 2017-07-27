Отменный врун может оказаться настоящим психопатом, утверждают психологи

Точнее, психопаты учатся врать гораздо быстрее и успешнее людей без характерных психопатических черт, заявляют сотрудники Гонконгского университета. Данные выводы были сделаны по итогам опроса 52 студентов. Опросники позволили определить людей с высоким уровнем психопатических черт - таковых было 29 человек.Также добровольцам показывали серию фотографий знакомых и незнакомых людей. Участники исследования должны были в зависимости от поданного им сигнала сказать правду или соврать о том, знаком им человек на фото или нет. Параллельно велось сканирование головного мозга участников с помощью фМРТ. Данный эксперимент проводился несколько раз.Итак, участники с высоким уровнем психопатических черт с каждым новым разом давали ложные ответы быстрее. Скорость ответов студентов, не склонных к психопатии, не изменилась. К тому же, у вторых при ложных ответах активнее работало левое полушарие мозга, ответственное за процессы, связанные с памятью, вниманием, разрешением конфликтов. У психопатов, видимо, данные процессы подавляются во время лжи.