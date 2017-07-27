Врачи: высокая цена за стоматологические имплантаты - это не просто раздутая стоимость

Имплантат - это не просто винтик, который вкручивается в кость, а тщательно просчитанная деталь, которая должна выдерживать серьезную нагрузку. От точного расчета всех его параметров - ширины и длины самого имплантата, размера и шага резьбы, его контура - зависит здоровье пациента. Поэтому невозможно просто купить фрезеровочный аппарат и начать выпускать имплантаты. Перед собственно их выпуском происходит серьезная научно-исследовательская работа, широкие клинические испытания, а это требуют не только средств, но и времени. Понятно, что серьезная компания, имеющая обширный опыт и многолетнюю историю, превосходит молодую фирму априори, рассказывает Константин Шматов, стоматолог, хирург, ортопед, имплантолог, кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач Центра имплантологии и эстетической стоматологии доктора Шматова "Esthetic Classic Dent".Одно время были популярны пластинчатые имплантаты. Однако со временем стало понятно, что они не порастают костной тканью, то есть явления остеоинтеграции не происходит. Между ними и костью скапливается фиброзная ткань, и со временем такие имплантаты приходится удалять. Затем появились корневидные имплантаты, но без резьбы. Они показали результаты лучше, но, тем не менее, еще не были абсолютно надежны. Сегодня самыми эффективными признаны корневидные имплантаты с резьбой. Они надежно крепятся в десне и быстро порастают костной тканью, сосудами и нервами и становятся неотделимой частью зубочелюстной системы. Именно такие имплантаты приживаются в 98% случаев.Сегодня практически все имплантаты производятся из титана. Это очень прочный металл, который не вызывает аллергию и допускает явление остеоинтеграции. Степень очистки титана напрямую влияет на качество имплантата, то есть, чем чище титан, тем он крепче, и тем, соответственно, дороже. И здесь требуется высокоточное оборудование. Оно должно рассчитывать параметры изделия до сотых миллиметра. Автоматические производства без участия людей определяют брак, который всегда встречается, и "выбрасывают" до 10% продукции. Но не на всех производствах имеются автоматические контролеры.В конечном итоге имплантат устанавливают в кость для того, чтобы он служил опорой для искусственной коронки, и эта часть имплантологической системы так же важна, как и сам "винт". Расчет нагрузки на коронку на имплантат должен быть максимально четкий, ведь даже минимальные перегрузки постепенно могут привести к расшатыванию и в конечном итоге к отторжению имплантата. Нагрузка ортопедической части рассчитывается с помощью компьютерных технологий с моделированием различных ситуаций использования имплантологической системы. Кроме того, для каждого отдела челюстей должна быть разная имплантологическая система. Дело в том, что плотность, структура и ширина кости, отличается на верхней и нижней челюстях, а переднем и заднем отделах разнятся также и функции зубов, и сами имплантаты, и коронки на них должны учитывать эти моменты.Многие пациенты считают, что цена на некоторые премиальные модели имплантатов - лишь "накрутка за бренд". Но высочайшее качество их продукции рождается из непосредственных усилий марки по разработке, производству и апробации своей продукции. Другими словами, пациент может быть уверен в качестве такой продукции. И в доказательство ответственные фирмы дают пожизненную гарантию на имплантаты. Известно, что одна такая компания предоставляет пациентам уникальный номер имплантата. При необходимости пациент может обратиться в ее филиал в любой точке мира, и поврежденный имплантат будет заменен по гарантии.Для пациента важно видеть доказательства эффективности системы, например, в виде опубликованных результатов исследования, других документов, брошюр у доктора от фирмы-производителя. Еще один способ узнать, каким имплантологическим системам можно доверять, - это обратиться в клиники премиум-класса с вопросом, с какими имплантатами работают они. Как правило, такие стоматологии дорожат своей репутацией и не могут себе позволить использовать продукцию сомнительного качества.