Как заставить гнев работать на себя

Природа яростиКакой бы объективной ни была причина вашего гнева, в основе всегда фрустрация — психическое состояние, вызванное непреодолимыми трудностями на пути к желаемой цели.Рыдающий ребенок, которому не купили игрушку. Менеджер, которого начальник лишил премии. Женщина, чей муж ушел к любовнице. Все они испытывают одно и то же чувство бессилия от невозможности добиться желаемого.Гнев и агрессия — закономерная реакция. По отношению к внешним непреодолимым обстоятельствам или самому себе. Человек хочет уничтожить препятствия, мешающие осуществить задуманное, но это получается не у всех. Отсюда обиды, многочисленные болезни и депрессии.Однако при правильной тактике можно защитить себя от разрушительной эмоции и даже превратить ее в созидательную. Итак, в чем поможет гнев?Уберечь сердцеОбычно негатив не лучшим образом сказывается на здоровье. «Через два часа после вспышки гнева вероятность сердечного приступа удваивается», — отмечает Крис Айкен, преподаватель клинической психиатрии Медицинской школы Университета Уэйк Форест и директор Центра лечения настроения в Уинстоне-Салеме в Северной Каролине.Однако терпеть изо всех сил и подавлять эмоции тоже не рекомендуется. «Подавленный гнев, когда вы выражаете его косвенно или слишком сильно себя контролируете, также связан с сердечными заболеваниями», — на первый взгляд противоречит себе доктор Айкен.Правильная стратегия — перевести спонтанные эмоции в осознанные чувства и попытаться решить проблему конструктивно с источником неприятностей.«Конструктивный гнев — это когда вы прямо высказываете негодование человеку, на которого вы злитесь, и пытаетесь найти решение проблемы. Такой вид гнева не связан с болезнями сердца», — объясняет доктор Крис Айкен.Добавить оптимизмаЛюди, которые реагируют на стрессовые ситуации кратковременным гневом, не теряют чувства контроля над ситуацией и оптимизма в целом.«Это самые захватывающие данные, которые я когда-либо видел, — удивляется психолог Центра Карнеги Меллон Дженнифер Лернер.Он изучил реакцию американцев на теракт 11 сентября спустя 2 месяца после события. Граждане, которые гневно реагировали на трагедию и проявляли агрессию в отношении террористов, психологически были более стабильны, чем те, кто переживал молча.Результаты исследования, опубликованные в журнале «Биологическая психиатрия», подтверждают идею, что люди по-разному реагируют на стресс. У некоторых гнев и страх стимулируют нервную систему и гипофиз в частности — они не дают впадать в ступор, а напротив — толкают на борьбу с трудностями.Включить аналитическое мышлениеИсследование 2007 года показало, что гнев заставляет людей в сложных ситуациях действовать рационально и мотивирует мыслить аналитически.Человек, который рвет и мечет, понимает, что и по какой причине не получилось. Когда эмоции утихнут, может родиться новое решение с учетом негативного опыта.Притупить больЕсли в спортзале вам на ногу уронили 20-килограммовый «блин» и вам хочется выразить это в неприличной форме — ругайтесь на здоровье! Это полезно.Хуже — терпеть молча. В следующий раз похожий казус принесет гораздо больше боли и разочарования.Подавление гнева во время провокационного события может усилить воспринимаемую боль позднее, отмечают ученые.Отстоять личные границыВ нашем обществе не принято проявлять негативные эмоции, предпочтительнее «позитивная психология». Популярная литература предлагает реагировать на неприятные ситуации улыбкой и всеобъемлющим прощением. Мол, Вселенная все сама расставит по местам. Не расставит.Исследователи обнаружили: если раздавать прощения направо и налево, некоторые люди могут воспользоваться расположением, чтобы обидеть вас снова. Здоровый гнев призван предупредить окружающих, что так поступать не надо.Гнев вреден, только когда вы фокусируетесь на болезненном симптоме вместо того, чтобы работать с истинной причиной. Можно годами злиться на коллегу, которая оскорбила вас при всем коллективе. А можно собраться силами, поговорить с ней с глазу на глаз, расставить точки и забыть неприятный эпизод.Стать увереннееПредположим, вас обвиняют в убийстве, которого вы не совершали. Какой будет ваша реакция? Удивление, недоумение, а потом и праведный гнев.На самом деле, следователи четко идентифицируют эту реакцию. Если преступление совершено не вами, ярость будет свидетельствовать в пользу вашей невиновности. Тогда как истинный преступник вряд ли сможет сыграть настоящую злость (если, конечно, он не профессиональный актер).Все просто. В гневе человек открывается и смелее высказывает свою позицию. Некоторые ораторы даже используют этот прием, чтобы увереннее чувствовать себя перед аудиторией.Мнение психологаОб уместности гнева рассказывает врач-психотерапевт медицинского центра «Атлас» Вадим Мусников:«Если рассуждать с точки зрения биологии, в раннем возрасте ярость — это реакция, с помощью которой ребенок стремится устранить раздражающий фактор и восстановить прежнее состояние удовлетворения.У взрослого ярость может быть последним усилием восстановить чувство автономии, чтобы восстановить состояние нарциссического равновесия.С клинической точки зрения, раздражение, злость или ярость помогают отстоять автономию, устранить препятствия на пути к желаемому уровню удовлетворения, либо устранить источник боли или фрустрации.Гнев и злость в этом контексте — реакция на нарушение нарциссического равновесия, и эти реакции (в отличие от ненависти) нормальны.К тому же, постоянное подавление злости и гнева рано или поздно может привести к тому, что психический «щит» сломается и разовьется полномасштабная яростная реакция, возможно и патологическая».Если же вы не можете перевести гнев в конструктивное русло, попытайтесь успокоиться, используя один из эффективных способов.