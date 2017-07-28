Опасное осложнение пирсинга: никелевая аллергия
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Проявлениями никелевой аллергии являются красноватые, приподнытые над поверхностью кожи воспалительные высыпания. От аллергии к никелю страдает до 15% людей, но не знает о ней. Дерматолог доктор рекомендует использовать для пирсинга нержавеющую сталь или золото высоких проб.
Следует помнить, что каждый металл, который имеет тенденцию с течением времени зеленеть, вероятно содержит добавки никеля. Американские металлические монеты (никели) содержат 1/4 часть никеля.
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