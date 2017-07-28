Опасное осложнение пирсинга: никелевая аллергия

Никелевая аллергия – наиболее распространенная контактная аллергия в Северной Америке. Аллергия к никелю возникает при использовании никелированных оправ очков, корпусов наручных часов и молний на одежде. Никелевая аллергия является проблемой и для людей, которые прибегают к пирсингу.Проявлениями никелевой аллергии являются красноватые, приподнытые над поверхностью кожи воспалительные высыпания. От аллергии к никелю страдает до 15% людей, но не знает о ней. Дерматолог доктор рекомендует использовать для пирсинга нержавеющую сталь или золото высоких проб.Следует помнить, что каждый металл, который имеет тенденцию с течением времени зеленеть, вероятно содержит добавки никеля. Американские металлические монеты (никели) содержат 1/4 часть никеля.