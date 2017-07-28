Долутегравир превзошел по эффективности лопинавир и ритонавир в терапии ВИЧ
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Независимый комитет по мониторингу данных исследования отметил существенные и клинически значимые различия между группами терапии, свидетельствующие о более высокой эффективности долутегравира, и рекомендовал прекратить терапию в контрольной группе, получавшей усиленный лопинавир. Участникам исследования, получавшим [лопинавир + ритонавир], была предоставлена возможность перехода на режим терапии с применением долутегравира в качестве ключевого компонента терапии, если исследователь считал это целесообразным.
Первичной конечной точкой в исследовании DAWNING была доля пациентов с уровнем РНК ВИЧ-1 в плазме крови
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