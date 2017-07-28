Долутегравир превзошел по эффективности лопинавир и ритонавир в терапии ВИЧ

Компания ViiV Healthcare представила промежуточные результаты клинических исследований DAWNING. Это исследование не меньшей эффективности, которое проводится для сравнения различных режимов второй линии терапии ВИЧ-инфекции. Первая группа участников получала долутегравир и два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ), но не получала ингибитор протеазы; вторая (контрольная) группа пациентов получала терапию в соответствии с рекомендованным в ВОЗ режимом для ВИЧ-1 инфицированных взрослых: лопинавир + ритонавир и два НИОТ. Убедительные результаты были представлены на конгрессе Международного общества борьбы со СПИДом (International AIDS Society) в Париже.Независимый комитет по мониторингу данных исследования отметил существенные и клинически значимые различия между группами терапии, свидетельствующие о более высокой эффективности долутегравира, и рекомендовал прекратить терапию в контрольной группе, получавшей усиленный лопинавир. Участникам исследования, получавшим [лопинавир + ритонавир], была предоставлена возможность перехода на режим терапии с применением долутегравира в качестве ключевого компонента терапии, если исследователь считал это целесообразным.Первичной конечной точкой в исследовании DAWNING была доля пациентов с уровнем РНК ВИЧ-1 в плазме крови