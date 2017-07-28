Заболеваемость гепатитами В и С в 2016 году достигла рекордно низких показателей

28 июля — Всемирный День борьбы с гепатитом, который в этом году пройдет под девизом «Элиминировать гепатит». ВОЗ призывает приложить все усилия для реализации первой глобальной Стратегии по вирусному гепатиту на 2016–2021 гг., которая направлена на борьбу со всеми пятью вирусами гепатита (A, B, C, D и E).В России наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является вакцинация. В 2002-2016 годах против гепатита А было вакцинировано более 5,2 млн человек, что способствовало ограничению распространения инфекции. В 2016 году показатель заболеваемости гепатитом А составил — 4,39 случая на 100 тыс. населения. Прививки против гепатита В получают дети и не привитые ранее взрослые в возрасте до 55 лет. С 2000 года в России против гепатита В было привито свыше 94,5 млн человек.Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в России в 2016 г. достигла самых низких за все годы наблюдения уровней – 0,94 и 1,24 случая на 100 тыс. населения соответственно. Эти данные приводит Роспотребнадзор.ВОЗ сообщает, что по состоянию на конец 2015 г. с хроническим гепатитом жили примерно 325 млн человек, в том числе 257 млн — с вирусом гепатита B (ВГВ), а 71 млн — с вирусом гепатита С (ВГС). В 2015 году вирусный гепатит стал причиной смерти 1,34 млн человек.