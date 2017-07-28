Заболеваемость гепатитами В и С в 2016 году достигла рекордно низких показателей
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В России наиболее эффективным способом профилактики гепатитов А и В является вакцинация. В 2002-2016 годах против гепатита А было вакцинировано более 5,2 млн человек, что способствовало ограничению распространения инфекции. В 2016 году показатель заболеваемости гепатитом А составил — 4,39 случая на 100 тыс. населения. Прививки против гепатита В получают дети и не привитые ранее взрослые в возрасте до 55 лет. С 2000 года в России против гепатита В было привито свыше 94,5 млн человек.
Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в России в 2016 г. достигла самых низких за все годы наблюдения уровней – 0,94 и 1,24 случая на 100 тыс. населения соответственно. Эти данные приводит Роспотребнадзор.
ВОЗ сообщает, что по состоянию на конец 2015 г. с хроническим гепатитом жили примерно 325 млн человек, в том числе 257 млн — с вирусом гепатита B (ВГВ), а 71 млн — с вирусом гепатита С (ВГС). В 2015 году вирусный гепатит стал причиной смерти 1,34 млн человек.
LentaInform
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