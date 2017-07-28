Ученые пересмотрели рекомендации по приему антибиотиков

Согласно недавно появившимся рекомендациям ученых из Великобритании, далеко не всегда курс приема антибиотиков необходимо продолжать до конца.Общеизвестна рекомендация о том, чтобы продолжать предписанный врачом курс антибиотиков до конца. В частности, так советуют врачи Всемирной организации здравоохранения.По мнению ученых из Великобритании, долгое употребление антибиотиков может привести к росту резистентности к ним. Они заявляют, что необходимость полного курса на самом деле не подкреплена научными данными. «Сама идея курса антибиотика не учитывает, что разные пациенты могут по-разному реагировать на один и тот же антибиотик. Сейчас мы игнорируем этот факт и даем универсальные рекомендации по длительности использования антибиотиков, основанные на плохих данных», — говорится в публикации.