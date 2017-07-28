Медики подсказали, как избавиться от сонливости в жару

В душную погоду многие люди довольно беспокойно спят, а потому утром нередко сложно просыпаются.Взбодриться эксперты рекомендуют с помощью «правильного» дыхания и приседаний. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.По словам экспертов, быстро взбодриться и избавиться от сонливости помогут простые физические упражнения. Кроме того, они помогут организму проснуться и укрепить тонус мышц.«Но стоит помнить, что в жаркую погоду упражнения не должны быть чересчур интенсивными, достаточно сделать несколько простых упражнений для разминки – и вы сразу почувствуете себя бодрее. Очень полезен по утрам контрастный душ, но если вы к нему не привыкли – не меняйте резко температуры, так как это может спровоцировать не только ангину, но и спазм сосудов и даже головную боль» - предупредила врач.Прекрасно воздействуют на организм и кровоснабжение простые приседания. Это классический пример восстановления сил, который рекомендуют физиологи. Правда, людям с повышенным давлением надо выполнять приседания очень осторожно, да и если на улице уже жарко, важно контролировать свой пульс – как только чувствуете, что сердцебиение «зашкаливает» моментально прекращайте и вместо приседаний лучше выполните наклоны влево-вправо, вперед-назад.«Восстановить силы поможет и дыхательная гимнастика. Но выполнять ее надо на свежем воздухе, так что, если есть возможность покинуть дом на 15 минут и выйти в сквер или парк – воспользуйтесь ею. Можно также выйти на балкон Делайте глубокий вдох, сильно втягивая живот и задерживайте дыхание на секунд 10-15, выдыхайте. Повторите теперь все это раз 10-15 и вновь почувствуете бодрым» - рассказала врач.