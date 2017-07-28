Назван фрукт, который поможет нормализовать артериальное давление

Апельсин давно известен не только благодаря прекрасным вкусовым качествам, но и своими лечебными свойствами.Полезные свойства апельсина:1. повышает иммунитет2. улучшает аппетит3. снижает утомляемость4. уменьшает отечность5. способствует быстрому восстановлению ран6. нормализует обмен веществ, помогая при борьбе с ожирением, а также улучшает работу пищеварительной системы (усиливают моторную функцию толстого кишечника и уменьшают в нем гнилостные процессы)7. помогает при борьбе с гипертонией и атеросклерозом (снижает проницаемость стенок сосудов)8. эффективны при лечении подагры, хронических заболеваний желчного пузыря, а также для профилактики и лечения гиповитаминозовАпельсиновый сок в чистом виде применяют для комплексного лечения злокачественных опухолей, гастритов и колитов, анемии, гипертонии, атеросклероза, цинги, ожирение, инфекционных и простудных заболеваний. Он также эффективен при нарушениях работы печени и желчевыводящих путей, отеках, запорах, метеоризме, мочекаменной болезни, повышенной кровоточивости десен и других видах кровотечений, для лечения кожных заболеваний.