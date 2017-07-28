Назван фрукт, который поможет нормализовать артериальное давление
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Полезные свойства апельсина:
1. повышает иммунитет
2. улучшает аппетит
3. снижает утомляемость
4. уменьшает отечность
5. способствует быстрому восстановлению ран
6. нормализует обмен веществ, помогая при борьбе с ожирением, а также улучшает работу пищеварительной системы (усиливают моторную функцию толстого кишечника и уменьшают в нем гнилостные процессы)
7. помогает при борьбе с гипертонией и атеросклерозом (снижает проницаемость стенок сосудов)
8. эффективны при лечении подагры, хронических заболеваний желчного пузыря, а также для профилактики и лечения гиповитаминозов
Апельсиновый сок в чистом виде применяют для комплексного лечения злокачественных опухолей, гастритов и колитов, анемии, гипертонии, атеросклероза, цинги, ожирение, инфекционных и простудных заболеваний. Он также эффективен при нарушениях работы печени и желчевыводящих путей, отеках, запорах, метеоризме, мочекаменной болезни, повышенной кровоточивости десен и других видах кровотечений, для лечения кожных заболеваний.
СМИ2
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