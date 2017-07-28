Смесь антибиотиков и антиретровирусных препаратов — новое эффективное лечение ВИЧ
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Чтобы противостоять такому разрушительному эффекту ВИЧ, британцы применили смесь препаратов, которая оказалась довольно эффективной. ВИЧ не убивает, однако он делает организм подверженным опасным бактериальным инфекциям, например, туберкулезу или пневмонии, а также грибковым инфекциям, например, криптококковому менингиту. Инновационная терапия, подразумевающая применение смеси препаратов из антибиотиков и антиретровирусных средств, позволяет сократить процент смертей от ВИЧ.
Доктор Карл Диффенбах, директор отдела СПИДа при Национальном институте здравоохранения США, заявил, что данная система лечения эффективна — «коктейль» из препаратов действительно борется с оппортунистическими инфекциями.
LentaInform
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