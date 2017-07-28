Смесь антибиотиков и антиретровирусных препаратов — новое эффективное лечение ВИЧ

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Британское издание опубликовало результаты масштабного исследования эффективности препаратов от ВИЧ. Медики утверждают, что антиретровирусная терапия может сохранить жизни 10 тысяч человек в год. ВИЧ нередко диагностируется на поздней стадии, когда иммунная система человека уже разрушена и пациент уязвим к любой инфекции.

Чтобы противостоять такому разрушительному эффекту ВИЧ, британцы применили смесь препаратов, которая оказалась довольно эффективной. ВИЧ не убивает, однако он делает организм подверженным опасным бактериальным инфекциям, например, туберкулезу или пневмонии, а также грибковым инфекциям, например, криптококковому менингиту. Инновационная терапия, подразумевающая применение смеси препаратов из антибиотиков и антиретровирусных средств, позволяет сократить процент смертей от ВИЧ.

Доктор Карл Диффенбах, директор отдела СПИДа при Национальном институте здравоохранения США, заявил, что данная система лечения эффективна — «коктейль» из препаратов действительно борется с оппортунистическими инфекциями.
LentaInform
Listis
СМИ2

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