Жирные продукты во время беременности вредят мозгу и эндокринной системе ребенка

Рацион с высоким содержанием жиров во время беременности не только создает проблемы для здоровья будущих матерей, но и влияет на процесс развития головного мозга и эндокринной системы ребенка, сообщили исследователи Национального исследовательского центра приматов (Орегон, США).Во всем мире наблюдается тенденция увеличения количества жиров в рационе беременных. Негативный эффект чрезмерного количества жиров невозможно убрать. Помимо прочего, ожирение у матери во время беременности ученые связывают с рядом нервно-психических расстройств у детей впоследствии. В США около 64% женщин репродуктивного возраста имеют лишний вес, а 35% страдают от ожирения. Эпидемии ожирения в США способствует большое количество жирной пищи, которую поглощает местное население.Ученые убеждены в необходимости информирования населения и молодых семей о пользе здорового питания и умеренного потребления пищи. Более высокая осведомленность позволит избежать нейропсихиатрических расстройств у новорожденных.