Жирные продукты во время беременности вредят мозгу и эндокринной системе ребенка
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Во всем мире наблюдается тенденция увеличения количества жиров в рационе беременных. Негативный эффект чрезмерного количества жиров невозможно убрать. Помимо прочего, ожирение у матери во время беременности ученые связывают с рядом нервно-психических расстройств у детей впоследствии. В США около 64% женщин репродуктивного возраста имеют лишний вес, а 35% страдают от ожирения. Эпидемии ожирения в США способствует большое количество жирной пищи, которую поглощает местное население.
Ученые убеждены в необходимости информирования населения и молодых семей о пользе здорового питания и умеренного потребления пищи. Более высокая осведомленность позволит избежать нейропсихиатрических расстройств у новорожденных.
Listis
СМИ2
LentaInform
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