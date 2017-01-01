Воронкообразная и килевидная деформация грудной клетки

Прирожденные деформации в мед практике встречаются достаточно нередко, их возникновение обосновано аномалиями в развитии ребер, позвоночника, лопаток, грудины, мышечной ткани.Под деформацией грудной клеточки понимается изменение ее правильной физиологической формы. Данная патология может быть как прирожденным болезнью, так и полученным. Грудная клеточка - это типичный каркас тела, состоящий из костно-мышечной ткани. Основная ее функция - защита внутренних органов. Потому какое-либо видоизменение грудной клеточки безизбежно вызовет определенные нарушения в работе сердца, легких и др.Прирожденные деформации в мед практике встречаются достаточно нередко, их возникновение обосновано аномалиями в развитии ребер, позвоночника, лопаток, грудины, мышечной ткани.Два часто встречающихся вида данного заболевания - это воронкообразная и килевидная деформация грудной клеточки. Эти заболевания являются прирожденными патологиями развития костно-мышечной ткани. Потом данные недостатки могут привести к недоразвитию грудины, ребер, мускул.Воронкообразная деформацияДля данного вида заболевания свойственна впавшая грудная клеточка. Этот недостаток, представляющий опасность для здоровья человека, может оказать существенное воздействие на обычное функционирование легких и сердца.Ученые считают, что воронкообразная грудь может образоваться еще во внутриутробном развитии. Опасность возникновения данной патологии растет при наличии у плода подгрудинной связки, дисплазии, недоразвития реберных хрящей.Различают несколько степеней развития килевидной формы заболевания, зависимо от глубины западения грудной клеточки:1 - около 2-ух см.;2 - менее 4 см;3 - больше 5 см.При первой и 2-ой степени деформация не вызывает нарушений в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Она делает только косметические и психические неудобства. При третьей степени заболевания неминуемы многофункциональные нарушения главных систем организма.