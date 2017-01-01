Как сообщается в новом выпуске British Medical Journal, у менее обеспеченных пациентов риск развития сердечной недостаточности выше, чем у обеспеченных. Тем не менее, первые реже обращаются за медицинской помощью.Д-р F McAlister и его коллеги (Университет Альберты, Эдмонтон, Канада) называют полученные результаты «настораживающими». Известно, что социально-экономическое неблагополучие ассоциируется с более высокими показателями госпитализации и смертности при СН, однако причины этого по-прежнему неясны.«Возможно, причина в отличающейся доступности медицинской помощи и амбулаторной фармакотерапии — но пока что качественных данных по этой проблеме недостаточно для окончательных выводов», замечают авторы.По результатам крупного британского исследования (Scottish continuous morbidity recording project), ученые проанализировали влияние социального и экономического неблагополучия на диагностику и лечение лиц с СН (n=2186). Оказалось, что чем хуже социально-экономические условия, тем чаще развивается СН, даже после поправки на пол и возраст. Пациенты, проживающие в наиболее неблагоприятных с экономической точки зрения районах, имеют риск развития СН на 44% выше, чем жители самых благополучных районов (2.6 против 1.8 на 1000 населения, р=0.0003). Тем не менее, самые бедные пациенты реже (на 23%) посещали своего лечащего врача, чем самые богатые (2.6 против 2.0 визитов в год, р=0.00009).Различия в выписываемых лекарствах исчезли после поправки на возраст и пол пациентов — то есть назначаемое лечение не зависело от социально-экономических характеристик. В целом, 80.6% больных назначались диуретики, 39.3% — ингибиторы АПФ, 21.4% — бета-блокаторы, 20.7% — дигоксин, 8.5% — спиронолактон. «Не исключено, что малообеспеченные пациенты имеют худший прогноз из-за того, что они просто реже посещают врача», предполагают д-р McAlister и его коллеги.