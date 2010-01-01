10 продуктов, способствующих здоровому сну

Проблемы с отходом ко сну все люди решают по-разному – кто-то уповает на снотворное, другие же изнуряют себя тренировками, пьют отвары из трав или устанавливают кровать по фэншую. В то же время существует намного более простой способ заснуть легко, непринужденно и с пользой для тела. Заключается он в правильном подборе продуктов, богатыми триптофаном, серотонином и мелатонином, для вечернего перекуса. Эти химические вещества регулируют внутренние часы организма, помогая засыпать в нужное время и делая ночной отдых более глубоким и полезным.Эксперты собрали вместе десять продуктов со снотворным эффектом, чтобы у вас в холодильнике всегда было, чем заесть уходящий день.ВишняЭто одни из немногих натуральных продуктов, содержащий в своем составе мелатонин, гормон, регулирующий биоритм. Одно из недавних исследований показало, что концентрированный вишневый сок помогает с засыпанием порой даже эффективнее, чем специальные добавки. Единственный способ проверить данный факт – испробовать его на себе.МармеладМармелад – продукт насколько же эффективный в борьбе с бессонницей, насколько и опасный в плане высокого содержания сахара. Да, высокий гликемический индекс стимулирует высвобождение гормонов сна, но переедание чревато обратным эффектом – ненужной бодростью через какое-то время.Грецкий орехКроме того, что грецкие орехи сами по себе содержат мелатонин, так еще и триптофан – аминокислота в их составе – помогает организму самому вырабатывать нужные для засыпания компоненты. Только заранее наколите себе орехов, чтобы в неурочный час не совершать лишней физической активности.МиндальЕще один орех за счет высокого содержания магния помогает естественным образом замедлить частоту сердечного ритма, успокоить нервы и расслабить мышцы. Самое приятное – это то, что для этого достаточно всего пары-тройки орехов!АрбузХотя нам всем с детства и говорили не есть много арбуза на ночь, но есть в его употреблении именно в это время и научно обоснованные плюсы. Так, сладкая мякоть этой большой ягоды способствует продлению фаз глубокого сна, что положительно сказывается на утреннем самочувствии. Но арбузом, действительно, не стоит злоупотреблять, иначе до утра придется проснуться минимум один-два раза.ТунецЕсли вы занимаетесь в тренажерном зале в вечернее время, то лучше, чем тунец, вам закуски перед сном просто не найти. Данный вид рыбы содержит много белка, который необходим для роста мышечной массы, и витамина В6, стимулирующего секрецию мелатонина и серотонина. Кроме тунца, данным витамином также богат палтус и лосось.Белый рисИз этого и предыдущего продукта в списке можно сделать неплохое блюдо на ужин, который, правда, не должен заканчиваться непосредственно перед отходом ко сну. Такое комбо подкрепит ударную дозу витамина В6 в тунце высоким гликемическим индексом белого риса. Результат – заблаговременная подготовка мозга к ночному замедлению биоритма.ХлебЛюбите перекусить тостом с маслом перед сном? Отлично, вы находитесь на верном пути к объятиям Морфея, так как богатый углеводами хлеб помогает заснуть вдвое быстрее обычного времени. Вот только сливочное масло лучше заменить менее жирным миндальным или просто сыром.ЙогуртБогатый кальцием йогурт, которым можно, например, заправить фруктовый салат или мюсли, также подстегнет выработку мелатонина в вечернее время. В принципе, стоило ожидать что-то подобное от продукта, сделанного из молока, которое во все времена отличалось своими усыпляющими свойствами.Овсяная кашаОказывается, с овсянкой хорошо не только встречать новый день, но и провожать его – питательное блюдо вечером доставит организму необходимое количество углеводов и кальция, чтобы помочь заснуть сном младенца. Не лишним будет добавить в кашу банан, также богатый природными релаксантами вроде калия и магния.