Исследователи назвали специю, которая убивает раковые клетки

Наночастицы, которые содержат в себе спекулярную куркуму, могут стать компонентом, способным вылечить нейробластому.Этот вид рака атакует, как правило, детей. Редкая опухоль развивается в основном у малышей младше 5 лет.Оказалось, что куркума обезвреживает злокачественные клетки нейробластомы, которые ранее показывали резистентность к другим лекарственным средствам.Исследователи полагают, что если это новое лечение будет работать, оно сможет обеспечить менее токсичный и неприятный способ лечения пациентов, чем традиционные методы лечения, такие как химиотерапия.Тамара Дж. Уэстморленд, ведущий автор исследования из Университета Центральной Флориды, сказала: "Высокоинъекционная нейробластома может быть устойчивой к традиционной терапии, а выживаемость очень низкой. "Исследование демонстрирует новый метод лечения этой опухоли без токсичной агрессивной терапии, которая также может иметь поздние последствия для здоровья пациента", - отмечает она.Использование куркумина таким образом не является чем-то новым, однако впервые его соединили с наночастицами.В исследовании сказано, что наночастицы оксида церия, "нагруженные" куркумином и покрытые декстраном, вызывают "существенную" гибель клеток нейробластомы, мало влияя на здоровые клетки.Нейробластома обычно начинается вблизи почек. Она, в основном, устойчива к противораковым препаратам и, как известно, вызывает проблемы со здоровьем, такие как потеря слуха и инвалидность, даже после успешного лечения. Более того, она часто возвращается.Следующим шагом будет проверка того, можно ли воспроизвести положительные эффекты в испытаниях на животных, а также лабораторные тесты.