Снижение числа сперматозоидов в сперме мужчин в развитых странах не угрожает рождаемости

Этот факт настораживает, но не позволяет однозначно судить о фертильности.Группа ученых из Еврейского университета и больницы Хадасса (Израиль) сообщили о снижении числа сперматозоидов в сперме современных мужчин с 1973 г. на 50-60%, что, в особенности, отмечается в развитых западных странах. Однако некоторые эксперты утверждают, что эта проблема не угрожает рождаемости.Официальные представитель Немецкого общества урологии (DGU) Кристиан Вюльфинг сообщил, что предположительными причинами ухудшения качества спермы у мужчин являются избыточный вес, подверженность стрессу, курение, а также загрязнение окружающей среды. По словам эксперта DGU профессора Сабины Клиш, данные, полученные израильскими учеными, недостаточны, так как сообщают лишь о числе сперматозоидов. Для оплодотворения же важно знать число активных спермиев, движущихся в правильном направлении.