Ученые назвали самые удивительные различия между мужчинами и женщинами

Как бы это не раздражало феминисток, но мужчины и женщины действительно различаются. Исследования показывают, что женщинам необходимо на 20 минут больше сна, а у мужчин ощущение боли появляется на 30 секунд позднее, чем у женщин.На уроках анатомии в школе мы все узнаем о том, чем отличаются между собой мальчики и девочки. Однако эти различия на деле часто выходят за пределы привычных анатомических особенностей. Недавние исследования показали, что женщины в Великобритании каждый день совершают на тысячу шагов меньше чем мужчины - 4 908 против 5 982. А это увеличивает риск представительниц прекрасного пола столкнуться с диабетом второго типа и болезнями сердца. Существуют и другие не менее характерные различия между мужчинами и женщинами.К примеру, женское сердце представляет приблизительно 2/3 мужского по размеру и весит 120 г против 180 г у мужчины. Оно бьётся несколько более быстро, чтобы компенсировать меньший размер. Если мужское сердце производит от 70 до 72 ударов в минуту в состоянии покоя, то у женщин этот показатель составляет от 78 до 82. Кроме того, женское сердце стучит более активно из-за повышенной активности в симпатической нервной системе, которая активирует сердечный ритм в период стресса или опасности.Ученые из Университета Бата в ходе опытов доказали, что женщины ощущают боль на 30 секунд быстрее мужчин. При этом уровень боли может быть абсолютно одинаковым. 50 мужчин и женщин опускали руку в теплую воду на две минуты, а затем в ледяную воду до той поры, пока они уже не могли терпеть боль. Результаты показали, что у женщин болевые импульсы появлялись на 26,38 секунд быстрее, чем у мужчин. При этом болевой порог более высоким оказался именно у мужчин, что объясняется более толстой кожей.Хорошо известно также, что для увлажнения глаз нам требуются частые моргания. Даже в этом вопросе женщины и мужчины отличаются. Наблюдения показали, что мужчина моргает, в среднем, 11 раз в минуту, а женщины 19, что составляет разницу в 480 морганий за час. Женщины пожилого возраста моргают чаще всего, что связано со снижением уровня гормона эстрогена, который и стимулирует производство увлажнителя для глаз.Наконец, женщинам для того, чтобы выспаться, требуется на 20 минут дольше, чем мужчинам, как показало исследование ученых из Института Макса Планка в Германии. Но это связано не какими-то фундаментальными неврологическими различиями между мужчинами и женщинами, а с тем, что представительницам прекрасного пола в течение дня нужно заниматься большим количеством разных дел, что и требуют более длительного отдыха и "перезагрузки" мозга.