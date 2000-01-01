Вакцина от полиомиелита не могла стать причиной появления СПИДа

Ученым удалось опровергнуть одну из распространенных гипотез появления ВИЧ/СПИД, согласно которой вирус попал в человеческую популяцию от шимпанзе, ткани которых использовались для приготовления вакцины против полиомиелита. Их экспедиция в охваченную гражданской войной Демократическую республику Конго закончилась трагически: один ученый погиб, двое других тяжело заболели, но своей цели они достигли.Идея проведения экспедиции зародилась у канадского биолога Майкла Уороби (Michael Worobey), когда он обучался в Оксфордском университете, где встретил эволюционного биолога доктора Билла Гамильтона (Bill Hamilton). Они разработали план поездки в Африку для проверки теории появления ВИЧ и пригласили с собой биолога из Ванкувера Джеффри Джоя (Jeffrey Joy).Прибыв в 2000 году в Конго, они наняли проводников и охотников и отправились искать шимпанзе в окрестностях Стэнливиля, того места, где в свое время был организованы лаборатории и проводился отлов шимпанзе для опытов. Собранные в той экспедиции образцы не помогли дать однозначный ответ, поэтому в следующем году была организована вторая поездка в Африку. Изучив полученный материал, ученые пришли к выводу, что шимпанзе были инфицированы ранее не известным вирусом, генетическую структуру которого удалось расшифровать. Он был назван вирусом иммунодефицита обезьян, SIVcpzDRC1. В своей статье на страницах, ученые заявили, что в силу своих отличий обнаруженный вирус никак не мог стать причиной появления в человеческой популяции вируса ВИЧ-1, который спровоцировал пандемию.