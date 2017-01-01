Ученые создали новое лекарство от болезни Альцгеймера

Группа исследователей из Канады разработала препарат, мишенью которого являются конкретные белки, связанные с деменцией. Средство (антитело PMN310) препятствует уничтожению клеток мозга и помогает при проблемах с кратковременной памятью. Лекарство уже успешно протестировали на мышах.Специалисты сравнивают препарат с ниндзя, так как он нацелен только на токсичные части белка. Он нейтрализует их, позволяя мозгу от них избавиться. Побочных эффектов в ходе исследования на грызунах зарегистрировано не было. Следующим шагом станут клинические испытания с участием людей. К 2025 году лекарство может появиться на рынке.Кстати, российские специалисты надеются в ближайшее время представить лекарства, останавливающие развитие болезни Альцгеймера. Это станет возможным благодаря открытию факультета фундаментальной медицины МГУ. Его сотрудники определили структуру пептидного комплекса, который образуется в мозге на ранних стадиях развития болезни Альцгеймера.