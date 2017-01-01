Губки для мытья посуды - источник серьезных бактериальных инфекций

Привычные вещи скрывают в себе полчища опасных бактерий. Губка для мытья посуды содержит огромное количество бактерий, среди которых есть единицы, родственные тем, что вызывают пневмонию и менингит.Было подсчитано: на один кубический сантиметр приходится более 5x10^10 бактерий. Это примерно в семь раз больше числа людей, проживающих на Земле. В частности, на губке нашли бактерии Moraxella osloensis, вызывающие серьезные инфекции у лиц с ослабленной иммунной системой. О том, что в губке поселилась эта бактерия, можно понять по исходящему от нее неприятному запаху.В общей сложности был проведен ДНК анализ бактерий, обитавших в 14 использованных кухонных губках. Кстати, термическая обработка губки вроде кипячения или прогревания в микроволновой печи не спасала. Причем, чем чаще человек пытается продезинфицировать губку, тем больший процент бактерий на ней остается.Есть теория: бактерии более устойчивы к такой мойке и быстро отвоевывают территорию, которую ранее занимали их менее жизнеспособные собратья. Похожие процессы происходят в кишечнике при приеме антибиотиков. Эксперты настаивают, что губку лучше менять около раза в неделю.