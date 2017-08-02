Генетически модифицированные клетки будут лечить рак
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По их наблюдениям, им удалось достаточно простимулировать иммунитет больных мышей, делая инъекции в опухоль нейробластому.
Эта опухоль в ответе за 15% смертей детей от раковых заболеваний. Чаще всего она выявляется у детей до пяти лет. При диагностике заболевания в возрасте от 12 до 18 месяцев, прогноз, в целом, благоприятен, однако, если болезнь возвращается в более поздний период жизни, прогноз становится резко неблагоприятным.
Однако, по словам самих ученых, клинические испытания у людей могут быть начаты не ранее 5 лет.
Руководитель исследования, доктор Стефен Хат сообщает, что, будучи введенными в организм, клетки становились миниатюрными «фабриками» по производству белка, который стимулировал иммунную систему.
Мыши, которым делалась инъекция, более эффективно боролись с раком и жили на 90 и более дней больше, чем их не леченные собратья.
Предыдущие исследования показывали, что генетически модифицированные клетки опухоли могут быть направлены против самой опухоли. Клетки кожи пациента при этом будут гораздо более эффективны и доступны для модификации.
Клетки могут быть взяты при помощи биопсии, выращены в лабораторных условиях и затем подвергнуты генетической модификации.
СМИ2
Listis
LentaInform
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