Генетически модифицированные клетки будут лечить рак

Генетически модифицированные клетки кожи могут быть использованы для того, чтобы лечить рак у самых маленьких пациентов. Ученые из Великобритании.По их наблюдениям, им удалось достаточно простимулировать иммунитет больных мышей, делая инъекции в опухоль нейробластому.Эта опухоль в ответе за 15% смертей детей от раковых заболеваний. Чаще всего она выявляется у детей до пяти лет. При диагностике заболевания в возрасте от 12 до 18 месяцев, прогноз, в целом, благоприятен, однако, если болезнь возвращается в более поздний период жизни, прогноз становится резко неблагоприятным.Однако, по словам самих ученых, клинические испытания у людей могут быть начаты не ранее 5 лет.Руководитель исследования, доктор Стефен Хат сообщает, что, будучи введенными в организм, клетки становились миниатюрными «фабриками» по производству белка, который стимулировал иммунную систему.Мыши, которым делалась инъекция, более эффективно боролись с раком и жили на 90 и более дней больше, чем их не леченные собратья.Предыдущие исследования показывали, что генетически модифицированные клетки опухоли могут быть направлены против самой опухоли. Клетки кожи пациента при этом будут гораздо более эффективны и доступны для модификации.Клетки могут быть взяты при помощи биопсии, выращены в лабораторных условиях и затем подвергнуты генетической модификации.