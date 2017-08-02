Ученые нашли альтернативу хирургической стерилизации

Британские ученые предложили новую методику не хирургической стерилизации без проведения операции, наркоза или другой формы обезболивания. Проведение операции может осуществляться амбулаторно и обладает минимальным риском.Большинство женщин, которые хотят пройти стерилизацию, проходят хирургическую операцию, в ходе которой перевязываются маточные трубы. Операция требует послеоперационного периода в 4-6 дней.Новый метод основывается на устройстве Conceptus, которое представляет собой миниатюрные колечки, вводимые в просвет маточных труб с помощью тоненького катетера.Устройство работает на основании формирования соединительной ткани вокруг кольца. Для того, чтобы устройство начало работать, должно пройти 3 месяца.По словам старшего исследователя доктора Джастина Кларка, метод является очень простым и эффективным, эффективно предотвращает беременность и избавляет женщину от необходимости ложиться в стационар, проходить операцию и подвергаться наркозу.Исследование, проведенное с участием 112 женщин показало, что удачное размещение устройства достигалось в 92% и было оптимальным в 88%. Побочные эффекты наблюдались в 5% случаев, носили временный характер и проходили через 4 часа.Опрос среди женщин, которые прошли процедуру, свидетельствовал о том, что большинство женщин считали процедуру «полностью удовлетворительной».