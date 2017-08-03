Первое лекарство от простуды уже на горизонте

Исследователям удалось обнаружить молекулы, которые уничтожают вирус простуды. Это открытие способно привести к созданию первого по настоящему эффективного способа лечения одной из самых распространенных болезней на нашей планете.Десятилетиями наука ищет лекарство от простуды, но всё, что поступает на рынок, является симптоматическим. Более того, врачи даже не советуют пить эти лекарства, так как они мешают собственной иммунной системе человека расправиться с вирусом простуды, снижая температуру и, как следствие, эффективность иммунной реакции. Тем самым продолжительность простуды просто увеличивается. И вот теперь британские ученые полагают, что они на один шаг приблизились к победе над самым распространенным в мире заболеванием.Ученые из Edinburgh Napier University обнаружили удивительные новые возможности лечения простуды на основе молекул, которые встречаются в человеческом организме натурально и сражаются с инфекциями. Целых 5 лет продолжалось исследование противомикробных пептидов, взятых из различных млекопитающих. Оказалось, что все эти вещества обладают способностью противостоять риновирусу - наиболее распространенному вирусу, вызывающему инфекцию обычной простуды. Данное открытие может быть особенно полезным для людей, которые страдают от заболеваний вроде астмы и хронической обструктивной болезни легких, для которых любые вирусные инфекции бывают очень серьезными и опасными.Но выход на рынок первого по-настоящему эффективного лекарства от простуды также подарит хорошее настроение и сотням миллионов людей, которые каждый год сталкиваются с этим расстройством. Статистика показывает, что среднестатистический человек страдает от простуды приблизительно 200 раз в течение своей жизни, а дети заболевают простудой от 4 до 8 раз ежегодно. В распоряжении медицины не существует какой-либо вакцины против этой инфекции, а все средства терапии вроде обезболивающих, отдыха и употребления достаточного количества жидкости лишь облегчают симптомы, пока инфекция развивается в организме и покидает его естественным путем.