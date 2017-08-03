Немецкий производитель вакцин годами заражал вирусами речную воду

Неправильное соединение водоотводов в очистной системе обнаружили спустя 15 лет.Фармацевтический концерн GlaxoSmithKline (GSK) выпускает на предприятии в Дрездене (Германия) вакцины против проcтудных заболеваний, включая грипп. Неожиданно стало известно, что дефект в системе очистки не один год вызывал утечки в речную воду растворов, содержающих опасные для человека вирусы. Концерн GSK сам решил сообщить о проблеме на производстве.Сущность дефекта состояла в неправильном подключении водоотводов при ремонтных работах в период с 2001 по 2003 гг. Однако проблему обнаружили совершенно случайно только сейчас при работах по реконструции, неполадку устранили в течение дня. После сообщения компании контролирующие органы проводят соответствующие проверки.По системе стока вирусы простудных заболеваний и гриппа могли попадать в воду Эльбы. В GlaxoSmithKline уверяют, что попавшие в сточные воды вирусы, были ослабленными и не представляли опасности для людей.