Шоколад спасает людей от инсульта, заявили ученые

Регулярное употребление шоколада в небольшом количестве защищает организм человека от сосудистого нарушения, связанного с повышенным риском возникновения инсульта. Данное утверждение получило научное обоснование: особую пользу шоколада для головного мозга подтвердило новое исследование ученых из Гарварда.Специалисты, представляющие Гарвардскую школу общественного здравоохранения, установили: люди, которые едят шоколад несколько раз в неделю, в меньшей степени подвержены инсульту. Данный вывод исследователей базируется на результатах 13-летних наблюдений за здоровьем 55 502 человек в возрасте от 50 до 64 лет.За весь период научного проекта было зафиксировано 3 346 случаев фибрилляции предсердий - опасного состояния тахиаритмии, связанного с повышенным риском возникновения инсульта. Сопоставив эти данные с особенностями образа жизни у испытуемых, ученые сделали вывод, что любители шоколада проявляют меньшую подверженность данному нарушению.По словам медиков, риск возникновения фибрилляции у людей, которых они наблюдали, был снижен даже в тех случаях, когда они ели немного шоколада. Так, те, кто употреблял до трех порций шоколада в месяц, были на 10% менее склонны к фибрилляции предсердий.Те, кто ел шоколад чаще, имели еще более оптимистичные прогнозы в отношении своего здоровья и защищенности от инсульта.«Люди, которую съедали одну порцию шоколада в неделю (28 граммов), имели на 17% меньше шансов быть диагностированными с фибрилляцией предсердий к концу исследования, чем люди, которые ели шоколад менее одного раза в месяц. Люди, которые съедали от одной до двух до шести порций в неделю, имели на 20% меньше шансов пострадать от фибрилляции предсердий», - констатировали авторы данной работы.