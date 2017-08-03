Kite Pharma подала первую в Европе заявку на регистрацию иммунотерапии CAR-T

Компания Kite Pharma стала первой, подавшей заявку на регистрацию в Евросоюзе иммунотерапевтического препарата на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T). Препарат, разработанный для терапии агрессивной неходжкинской лимфомы, известен под названием аксикабтаген cилолейcел (axicabtagene ciloleucel) или KTE-C19.Согласно данным клинических исследований, частота объективного ответа на терапию после однократного введения KTE-C19 составляет 82%. Испытания препарата проводились при участии 101 пациента, из них у 39 была отмечена полная ремиссия. Стоит учитывать, что в аналогичных группах больных, не проходивших экспериментальную терапию, средняя выживаемость составляет 6,6 месяца.Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически измененные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.За первое место на рынке CAR-T компания Kite Pharma соперничает с Novartis: в прошлом месяце независимый экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовал контрольному органу зарегистрировать инновационный противоопухолевый препарат CTL019, также известный как тисагенлеклейсел-T (tisagenlecleucel-T).Лекарственное средство CTL019 на основе технологии CAR-T предназначено для лечения В-клеточного острого лимфобластного лейкоза. В клинических исследованиях 83% пациентов, страдающих рецидивирующим диффузным В-клеточным острым лимфобластным лейкозом, ранее не ответивших на химиотерапию, достигли полного или частичного ответа, который оставался стабильным на протяжение 3 месяцев. Через год после терапии 79% пациентов были живы. Обычно, у не ответивших на химиотерапию выживаемость составляет 16-30%.