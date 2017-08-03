Новый тест на ВИЧ поможет лечить вирус

Биологи из Южной Африки разработали, новый тест на ВИЧ, который способен измерять уровень вируса в крови гораздо быстрее и дешевле существующих методов.Этот тест может преобразить методы лечения миллионов зараженных ВИЧ, особенно в развивающихся странах: для того, чтобы прописать необходимые антивирусные лекарства, врачам необходимо сначала определить уровень содержания вируса в крови пациента.Это дорогостоящая процедура, которая недоступна во многих развивающихся странах. Ученые надеются, что новый тест, получивший обозначение PLG CD4, который на 80% дешевле, чем другие тесты, поможет решить эту проблему. Пока медикам приходится определять уровень инфицированности путем подсчета количества зараженных вирусом клеток типа CD4 — это особый тип белых клеток крови, лимфоцитов. Такие тесты чрезвычайно трудоемки и дорогостоящи. Вопрос скорости.Новый тест позволяет медикам сократить число этапов при подсчете инфицированных клеток. Он также позволяет им анализировать образцы крови, которые были взяты за пять дней до анализа, что может облегчить применение нового метода в сельских и отдаленных районах. Как заявила доктор Дебби Гленкросс из Университета Витватерсранда в Южной Африке, ее коллегам удалось модифицировать уже существующий тест CD4 и сделать его значительно более дешевым, не ухудшив его качества. Бывший американский президент Билл Клинтон заявил о поддержке нового теста на ВИЧ. Его президентский фонд ведет работу по созданию центров лечения СПИДа в ряде развивающихся стран. Теперь в этих центрах будет использоваться новый тест. Он был разработан при финансовой поддержке фармацевтической компании Bristol Myers Squibb. Джон Мак-Голдрик, вице-президент компании, заявил, что новый тест облегчит судьбу миллионов заболевших. По его словам, новая модификация теста CD4, разработанная доктором Гленкросс и ее коллегами, является крупным достижением, которое позволит сократить расходы на тестирование на 70?80%. Новый тест будет производиться калифорнийской компанией Beckman Coulter