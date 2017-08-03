Натуральные средства для лечения сосудистых «звездочек»

В последние годы для лечения и профилактики варикозного расширения вен широко используется фитотерапия. С помощью сборов лекарственных растений, а также свежих соков из овощей и фруктов можно восполнить недостаток витаминов и энзимов, которые регулируют обмен веществ в организме и участвуют практически во всех биохимических процессах.Рецепт 14 столовые ложки семени льна залить 1 л воды, поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 10 минут. Полученное средство остудить, настаивать в течение 1 часа, процедить и смешать с небольшим количеством лимонного сока.Принимать в теплом виде 5 раз в день по 1/2 стакана для снятия воспаления и отеков при варикозе.Рецепт 2Для борьбы с сосудистыми «звездочками» применяется настой листьев и коры лещины. Для его приготовления необходимо залить 1 столовую ложку измельченного растительного сырья 500 мл водки, настоять и принимать 3 раза в день после еды по 1 столовой ложке.Рецепт 3В качестве кровоочистительного средства можно применять отвар из почек березы. Для этого следует залить 1 столовую ложку растительного сырья 1 стаканом воды, поставить на огонь, довести до кипения и варить в течение 20 минут, после чего процедить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.Рецепт 4200 г сухих цветков бессмертника, собранных в июне, залить 2 стаканами кипятка, настаивать в течение 5 минут, процедить и принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 10 минут до еды.Рецепт 5100 г свежих ягод брусники промыть, тщательно измельчить, поставить на водяную баню, довести до кипения и варить в течение 5 минут, после чего жидкость процедить и принимать в горячем виде, добавив небольшое количество меда.