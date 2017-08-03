Ученые обнаружили необычный эффект от аспирина

Эксперты смогли обнаружить изменения в работе главного органа.Аспирин укрепляет сердце, считают ученые. После 40 лет кровоток ослабляется, кровь становится склонной к свёртыванию и становится липкой. В целях профилактики тромбозов нужно использовать аспирин, он также необходим при стенокардии, чтобы не допустить наступление инсультов и инфарктов.Ученые объяснили, почему лекарственный препарат аспирин полезен для сердца. Кровоток важен для функционирования сердца и окружающих его кровеносных сосудов. Кровь разносит разнообразные питательные вещества, а также кислород по всему организму. Активный образ жизни, как уточняют исследователи, является панацеей против данных процессов, при этом крайне важно правильное питание. Особо отмечена необходимость приёма небольших доз аспирина, он оказывает антитромбоцитарное воздействие на кровеносную систему, разжижая кровь, предотвращая образование сгустков, вызывающих порой закупорку сосудов.Аспирин назначается врачами пациентам, пережившим инсульт или сердечный приступ, а также лицам, перенесших шунтирование коронарной артерии