Революционное открытие ученых в области лечения раковых опухолей, индуцированных микроРНК

Австралийские и американские ученые нашли способ уменьшить размер раковых опухолей определенных типов – открытие, дающее надежду на новые методы лечения.Типы рака, о которых идет речь в данном исследовании, вызываются новым классом генов, известных как микроРНК (microRNA), транскрибируемых с части генома, которая до недавнего времени ошибочно принималась за «мусорную ДНК». В то время как многое о микроРНК еще остается неясным, понятно, что они могут вмешиваться в процесс считывания информации с наших генов - транскрипцию.В исследовании австралийских ученых и их американских коллег была идентифицирована особая микроРНК (микроРНК 380), которая, как представляется, выключает «короля» опухолевых супрессоров - ген р53. Роль р53 так велика, что его называют «стражем генома». Чтобы клетка стала раковой, р53 должен либо мутировать, либо оказаться выключенным каким-либо другим способом.Доктор Алекс Сворбрик (Alex Swarbrick) из Института медицинских исследований Гарвана (Garvan Institute of Medical Research) в Сиднее, доктор Сьюзен Вудс (Susan Woods) из Квинслендского института медицинских исследований (Queensland Institute of Medical Research) в Брисбейне и доктор Андрей Гога (Andrei Goga) из Университета Калифорнии, Сан-Франциско (The University of California San Francisco) выбрали для исследования нейробластому, онкологическое заболевание нервной системы, свойственное детскому возрасту, при котором у 99% пациентов нет мутаций в гене р53.Исследователи обнаружили, что нейробластома выключает р53 с помощью гиперпродукции микроРНК 380. Когда они заблокировали эту микроРНК, синтез р53 снизился, раковые клетки начали умирать и опухоли значительно уменьшились.