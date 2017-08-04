10 способов очищения лимфатической системы

В организме есть много систем, органов и желез, которые несут ответственность за уничтожение токсинов. Но многие из них могут быть засорены и не выполняют должным образом свои функции. Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, желез, селезенки, миндалин и вилочковой железы. Это часть циркуляторной и иммунной систем.Есть много причин для неправильной функции лимфатической системы. Такие как дефицит питательных веществ, высокое потребление обработанных пищевых продуктов и отсутствие активности.Симптомы, которые свидетельствуют о том, что нужно очистить лимфатическую систему:Нарушения пищеварения;Частые головные боли;Синусовые инфекции;Лишний вес;Хроническая усталость;Артрит;Кожные заболевания.Эксперты рассказали, что необходимо для удаления токсинов и нормализации функций лимфатической системы.1. Физическая активностьПервое, чего требует здоровая лимфатическая система, — это регулярные упражнения. Начните с некоторых более легких упражнений, и каждый день пытайтесь увеличить их уровень интенсивности. Прыжки на небольшом батуте — одно из лучших упражнений для лимфатической системы.2. Альтернативные методы леченияОдним из самых простых способов детоксикации лимфатической системы является лимфатический дренажный массаж. Это может увеличить циркуляцию лимфы, удалить лишние жидкости, жир и токсины из клеток. Другим лечением, которое поможет в стимуляции потока лимфы и в удалении токсинов тела, является иглоукалывание.3. Горячий и холодный душКровеносные сосуды будут расширены горячей водой, в то время как холодная вода их сузит. Жидкости, которые находились в организме в течение более длительного периода времени, будут вытеснены этим «насосным» действием. Беременные женщины и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не должны проводить эту терапию.4. Используйте сухую чисткуСделайте круговое движение с помощью кисти, в течение 10 минут. Затем вы можете принять душ. Для лучшего эффекта комбинируйте сухую чистку с горячим и холодным душем.5. Пейте чистую водуНе менее 1,5 литра в день. Кроме того, вам нужно потреблять несколько стаканов лимонной воды.6. Не носите облегающую одеждуНошение плотной одежды вредно для правильной циркуляции в лимфатической системе, поскольку это вызывает блокировку лимфы, приводя к накоплению токсинов.7. Глубоко дышатьВ нашем организме в 3 раза больше жидкости лимфы, чем крови, и нет органа для ее прокачки. Вы можете делать насосное действие, которое требует глубокого дыхания. Это поможет лимфатической системе в транспортировке токсинов в кровь, прежде чем печень очистит их.8. Ешьте продукты, которые способствуют лимфотоку:Плоды с низким содержанием сахара;Льняное семя;Листовые зеленые овощи;Авокадо;Семена чиа;Миндаль;Чеснок;Клюква;Грецкие орехи;Бразильский орех.Избегайте продуктов, которые вызывают засорение лимфатической системы:Искусственные подсластители;Обработанные молочные продукты;Обработанные мясные продукты;Продукты из сои;Сахар и изделия богатые сахаром;Столовая соль.Готовьте чаи из трав, которые стимулируют лимфоток:Астрагал;Петрушка;Эхинацея;Розмарин и тимьян.И, конечно же, помните! Если у вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть небезопасно для вашего здоровья!