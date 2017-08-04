10 способов очищения лимфатической системы
Есть много причин для неправильной функции лимфатической системы. Такие как дефицит питательных веществ, высокое потребление обработанных пищевых продуктов и отсутствие активности.
Симптомы, которые свидетельствуют о том, что нужно очистить лимфатическую систему:
Нарушения пищеварения;
Частые головные боли;
Синусовые инфекции;
Лишний вес;
Хроническая усталость;
Артрит;
Кожные заболевания.
Эксперты рассказали, что необходимо для удаления токсинов и нормализации функций лимфатической системы.
1. Физическая активность
Первое, чего требует здоровая лимфатическая система, — это регулярные упражнения. Начните с некоторых более легких упражнений, и каждый день пытайтесь увеличить их уровень интенсивности. Прыжки на небольшом батуте — одно из лучших упражнений для лимфатической системы.
2. Альтернативные методы лечения
Одним из самых простых способов детоксикации лимфатической системы является лимфатический дренажный массаж. Это может увеличить циркуляцию лимфы, удалить лишние жидкости, жир и токсины из клеток. Другим лечением, которое поможет в стимуляции потока лимфы и в удалении токсинов тела, является иглоукалывание.
3. Горячий и холодный душ
Кровеносные сосуды будут расширены горячей водой, в то время как холодная вода их сузит. Жидкости, которые находились в организме в течение более длительного периода времени, будут вытеснены этим «насосным» действием. Беременные женщины и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не должны проводить эту терапию.
4. Используйте сухую чистку
Сделайте круговое движение с помощью кисти, в течение 10 минут. Затем вы можете принять душ. Для лучшего эффекта комбинируйте сухую чистку с горячим и холодным душем.
5. Пейте чистую воду
Не менее 1,5 литра в день. Кроме того, вам нужно потреблять несколько стаканов лимонной воды.
6. Не носите облегающую одежду
Ношение плотной одежды вредно для правильной циркуляции в лимфатической системе, поскольку это вызывает блокировку лимфы, приводя к накоплению токсинов.
7. Глубоко дышать
В нашем организме в 3 раза больше жидкости лимфы, чем крови, и нет органа для ее прокачки. Вы можете делать насосное действие, которое требует глубокого дыхания. Это поможет лимфатической системе в транспортировке токсинов в кровь, прежде чем печень очистит их.
8. Ешьте продукты, которые способствуют лимфотоку:
Плоды с низким содержанием сахара;
Льняное семя;
Листовые зеленые овощи;
Авокадо;
Семена чиа;
Миндаль;
Чеснок;
Клюква;
Грецкие орехи;
Бразильский орех.
Избегайте продуктов, которые вызывают засорение лимфатической системы:
Искусственные подсластители;
Обработанные молочные продукты;
Обработанные мясные продукты;
Продукты из сои;
Сахар и изделия богатые сахаром;
Столовая соль.
Готовьте чаи из трав, которые стимулируют лимфоток:
Астрагал;
Петрушка;
Эхинацея;
Розмарин и тимьян.
И, конечно же, помните! Если у вас серьезные проблемы со здоровьем или сильные боли, рекомендуем обратиться за консультацией к врачу. Самолечение может быть небезопасно для вашего здоровья!
СМИ2
LentaInform
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