Минэкономики объяснило причины роста уровня смертности в России

Министерство экономического развития России обнародовало свои выводы относительно роста уровня смертности населения страны в 2016 году в своем докладе, опубликованном 3 августа на сайте правительства РФ."В связи с низкой активностью первичного звена здравоохранения по раннему выявлению и профилактике (в том числе, по раннему выявлению онкологических заболеваний, по профилактике острого гепатита В), поздней госпитализацией пациентов с острыми нарушениями в профильные отделения, дефицитом и недостаточной квалификацией медицинских кадров, в первую очередь первичного звена здравоохранения, несвоевременным обращением населения за медицинской помощью, в 2016 году наблюдается увеличение показателей "Смертность от всех причин (на 1000 населения)", - говорится в тексте сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ в 2016 году (.pdf).По плану, в минувшем году этот показатель должен был составить 12,3 человека, а по факту вышло 12,9 чел., уточняется в документе.Между тем Росстат в середине июля обнародовал гораздо более удручающие показатели текущего года. По данным ведомства, с января по май включительно 2017 года смертность в стране выросла втрое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - 111,8 тыс. человек против 41,6 тыс. первых пяти месяцев 2016 года.Согласно сведениям Росстата, больше умерших в этом году скончались от болезней системы кровообращения и новообразований, затем идут смерти от различных внешних причин - несчастных случаев, убийств и самоубийств и от болезней органов пищеварения."С начала года число жителей России уменьшилось на 31,1 тыс. человек, или на 0,02% в результате сложившейся естественной убыли населения", - говорилось в докладе Росстата. В среднем по России число умерших в январе-мае 2017 года превысило число родившихся в 1,2 раза, но в 28 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5-2 раза.При этом в докладе отмечалось, что миграционный прирост на 72,2% компенсировал численные потери населения РФ.В январе 2017 года Минздрав ухудшил прогноз по смертности и продолжительности жизни россиян.Между тем в октябре прошлого года специалисты фонда "Здоровье" напрямую связали рост смертности в отечественных больницах в 2015 году с сокращением числа коек в лечебных учреждениях в рамках реформы здравоохранения. В Минздраве тогда опровергли связь роста смертности в больницах с сокращением госпитализаций.