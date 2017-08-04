Правда о лампочках: сбережешь энергию – потеряешь здоровье

Все, что вы хотели знать об энергосберегающих лампочках, но боялись спросить.Ученые вновь подтвердили, что энергосберегающие лампы выделяют яд, которым нацисты убивали узников концлагерей. Между тем, в России проводится кампания по полной замене традиционных ламп накаливания на энергосберегающие, - заботливо предупреждает православный портал «Третий Рим».Ученые заявили, что энергосберегающие лампы выделяют яд, провоцирующий развитие рака. Между тем, проводится кампания по полной замене традиционных ламп накаливания на энергосберегающие.Ученые из Федерации германских инженеров подтвердили, что энергосберегающие ламп нельзя назвать безопасными для здоровья. Они выпускают в атмосферу опасное количество канцерогенов, которые способы стать причиной развития рака.Подобные лампочки нельзя долго хранить или включать неподалеку от головы. Эксперты выяснили, что из разбитых энергосберегающих ламп выделяется ртуть, а целые лампочки при включении начинают выделять канцероген. В состав вредных веществ входит фенол - яд, которым нацисты убивали заключенных концентрационных лагерей.«Вокруг них образуется так называемый электрический смог, - говорит представитель Федерации германских инженеров Андреас Киршнер. - Я бы рекомендовал использовать их очень экономно. И ни в коем случае не зажигать в помещениях, где отсутствует вентиляция, а также в непосредственной близости от головы».Между тем, власти Евросоюза планируют полностью вывести из употребления обычные лампы накаливания к концу следующего года, заменив их энергосберегающими. В Институте энергетических исследований Академии наук подсчитали, что замена всех «лампочек Ильича» на галлогеновые снижает потребление электроэнергии в квартире в среднем в три раза. Среднестатистическая семья использует в месяц около 200 киловатт часов электроэнергии. Из них около 50 киловатт часов приходится на освещение.Умножаем на стоимость одного киловатта - 2 рубля. При замене всех ламп на галогеновые, расходы снижаются до 35 рублей в месяц. Итого за год мы экономим 780 рублей в год.Но нельзя забывать и то, что простая лампочка накаливания стоит 10 рублей, а аналогичная по мощности - энергосберегающая - 180.Подсчитаем. 15 лампочек накаливания стоят 150 рублей, а энергосберегающие - 2700 рублей.Какая же здесь экономия?Кстати: В США (город Ливермор, штат Калифорния) в одной из пожарных частей есть «Столетняя лампа» ручной работы мощностью 4 Вт, которая практически постоянно горит уже более 100 лет, начиная с 1901 года.Пойдем дальше.Британские ученые обнаружили, что энергосберегающие лампы могут нанести серьезный вред чувствительной коже, а кроме того их свет может стать причиной мигреней и даже приступов эпилепсии.Ртуть, которая содержится в энергосберегающих лампах может нанести вред здоровью: в России практически нет предприятий, которые бы правильно утилизировали эти лампы, говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на официальном сайте:«В результате проведенных мероприятий по контролю выявлено полное отсутствие необходимой инфраструктуры по централизованному сбору и переработке (утилизации) компактных люминесцентных ламп, особенно в отношении потребительского (бытового) сектора их использования».По данным ведомства, общее количество ртути, загрязняющее объекты окружающей среды в пределах территорий, предназначенных для строительства жилых зданий и общественных мест, составляет более 1,5 тонн в год.В ведомстве подчеркивают, что опасность представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и частное неаккуратное обращение с ними. «Разрушенная или поврежденная колба лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление. Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании ее паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. В настоящее время, из-за отсутствия централизованной сети сбора и переработки, плохой информированности и безответственности граждан, отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что недопустимо».В Японии, кстати, за неправильную утилизацию таких лампочек предусмотрена уголовная ответственность. Бросишь лампочку, скажем, в море - сядешь на три года.Решить проблему могла бы раздельная сортировка отходов. Для этого у каждого подъезда должно появиться по пять мусорных контейнеров: для картона, пластика, стекла, алюминия и энергосберегающих ламп. Однако такой системы нет даже в Москве.Проблему утилизации твердых бытовых отходов является одной из ключевых для крупных городов. Например, в Сочи «мусорный карниз», который образовался за счет накопления таких отходов, составляет уже 30 метров. Свалка находится у реки, которая впадает в Черное море.Еще одним недостатком является то, что энергосберегающие лампы не приспособлены к функционированию в низком диапазоне температур (-15-20?C), а при повышенной температуре снижается интенсивность их светового излучения.Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они «не любят» частого включения и выключения. При снижении напряжения в сети более чем на 10% энергосберегающие лампы просто не зажигаются.Большинство производителей устанавливают гарантийный срок на свою продукцию - в среднем полгода. Для того чтобы предъявить претензию фирме, необходимо сохранять чек. Если купленная вами энергосберегающая лампа перегорела в течение года, некоторые магазины электротоваров готовы бесплатно обменять вышедшую из строя лампу на новую. «Однако деньги будут возвращены, только если лампа перегорела из-за заводского брака, а не из-за перепада напряжения в сети», - сообщили в одном из магазинов.А доказать, что именно было неисправно в уже неработающей лампе непросто, и этим придётся заниматься самому потребителю. Во избежание таких проблем эксперты предупреждают, что есть места, где энергосберегающие лампы нецелесообразны и следует ставить обычные лампы. Это бани и сауны (высокая температура и влажность погубят любую за несколько недель); склады, гаражи, подвалы - свет там включается на несколько часов в неделю, так что энергосберегающая лампа раньше сгорит, чем окупится.