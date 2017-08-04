Действительно ли электронные сигареты помогают бросить курить?

С ростом популярности электронных сигарет в последние годы возникла дискуссия о том, являются ли эти устройства законной помощью в отказе от привычки или просто другим способом получить никотин.Теперь новое исследование, которое предполагает, что электронные сигареты действительно помогают бросить курить, может привести к дальнейшему обсуждению. Электронные сигареты — это электронные устройства, которые позволяют пользователям вдыхать ароматизированные пары, которые обычно содержат никотин.Ученые проанализировали данные более 160 тысяч американцев. Они обнаружили, что 65 процентов курильщиков, которые использовали электронные сигареты, пытались бросить курить, в то время как только 40 процентов тех, кто не пользовался устройствами, пытались отказаться от привычки. Около 8 процентов курильщиков, которые использовали электронные сигареты, успешно бросили курить, по сравнению с примерно 5 процентами людей, курящих обычные сигареты.