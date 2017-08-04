Пять алкогольных напитков для тех, кто на диете

Диетолог Кери Ганс назвала алкогольные напитки, которые можно употреблять на диете, – пишет НВ.Во время диеты обычно пересматривается питание в пользу некалорийных и полезных продуктов, но при этом многие сталкиваются с проблемой невозможности похудения, пишет Prevention. Одной из причин может стать частое употребление алкоголя, особенно коктейлей. Большинство напитков содержат много сахара, а если учесть, что алкоголь – напиток вечеринок, то, получается, что на ночь организм получает много калорий, которые не успевает сжечь.Таким образом, диетолог советует пересмотреть свои предпочтения в алкоголе и выбирать простые напитки. Кроме того, Кери Ганс рекомендует следить за количеством выпитого алкоголя не только из-за его калорийности, но и по причине того, что он разжигает аппетит. Если вы на диете, то эксперт предлагает обратить внимание на следующие алкогольные напитки:ВодкаКалорийность на 100г: 231 калЛучший напиток из водки – водка с содовой и долькой лимона. Простой коктейль не содержит сахара, жиров и углеводов. По словам диетолога, лучше отказаться от коктейлей, где есть сок или лимонад, по причине высокого содержания сахара.РомКалорийность на 100 г: 231 калЕсли вы не любите ром в чистом виде, можете сделать коктейль из диетической колы. Но, при этом, следует сократить количество напитков. Худшим выбором является Пина колада, которая содержит в три раза больше калорий, а также – сахар и углеводы.ВискиКалорийность на 100г: 250 калКроме виски в чистом виде, диетолог предлагает классический коктейль Манхэттен, в котором хоть и есть углеводы, но их содержание незначительное.ДжинКалорийность на 100г: 260 калХорошим диетическим коктейлем станет джин с мартини. В нем нет лишних углеводов и сахара. Но от любимого джина с тоником придется отказаться из-за высокого содержания сахара.ТекилаКалорийность на 100г: 230 калЕсли вы предпочитаете коктейли, диетолог предлагает выбрать Палому – более легкую версию Маргариты. В таком напитке содержится намного меньше сахара и калорий, чем в Маргарите.