Врачи раскритиковали один из самых популярных продуктов на завтрак

Мюсли, изобретенные швейцарским врачом более века тому назад, сегодня завоевали популярность по всему миру с имиджем здорового питания. Однако их потребление может быть далеко не таким полезным, как кажется. По данным организации, тестирующей в Германии качество потребительских продуктов Stiftung Warentest, многие образцы мюсли содержат слишком большое количество сахара.Сахар в готовых завтраках (даже фруктоза) представляет большую опасность, особенно при употреблении продукта утром натощак. При этом не исключен дополнительный набор веса, а также нарушается обмен сахара в крови, что способствует развитию диабета. Однако избегать следует не только явного наличия сахара в мюсли, но также других нежелательных примесей: шоколад, мед, попкорн, прочие сладости.Не должно быть в продукте слишком много сухофруктов, которые в чрезмерном количестве также способствуют метаболическому синдрому и ожирению. И помните, что мюсли не являются сладким десертом, ими не стоит злоупотреблять.