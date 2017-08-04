Почему нельзя принимать душ дольше 10 минут

Оказывается, чем дольше принимать душ, тем суше становится кожа, утверждают ученые. Оптимальное время для душа это 5-10 минут.Согласно советам Мари Джейхин, доктора медицинских наук и дерматолога, оптимальное время, которое следует отвести на принятие душа – не больше 5-10 минут. Именно за это время можно успеть очистить тело, но при этом не навредить полезным бактериям.Что касается того, когда именно заняться водными процедурами, то врачи советуют утренний душ для того, чтобы взбодриться и зарядиться энергией на целый день, а вечерний – чтобы снять стресс и нормализовать сон. Также для укрепления организма чрезвычайно полезен контрастный душ.