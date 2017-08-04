5 здоровых изменений, которые нужно сделать до беременности

Меняем привычки на здоровые не во время беременности, а до наступления. Далее подробнее.Избавиться от стресса и научиться расслаблятьсяБезусловно, каждый день – это стрессы, стрессы и стрессы: опрокинули на себя чашку кофе, опоздали на работу, проспали, час стояли в пробке… С течением времени тело приспосабливается к повседневным стрессам, но внезапные и большие стрессы могут выбить из колеи и повлиять на менструальный цикл. Наверняка вы и сами не раз замечали, что стоит «взорваться», как «день х» смещается. Если произошло сильное потрясение, то менструация и вовсе может отсутствовать.Как избавиться от стресса? Нужно уметь расслабляться. Успокоить может шопинг, встреча с друзьями, вкусный прием пищи (но полезный, иначе к стрессу прибавится проблемы с лишним весом), поход на балет, в театр, на фильм, который долго ждали…И еще, старайтесь устраивать раз в день разгрузочные дни от гаджетов, например, хорошо выехать за город, где отсутствует WiFi. Сделайте барбекю, позагорайте, почитайте книгу и чтобы без ежесекундной проверки почты и социальных сетей.Привести вес в нормуИсследования показали, что как недостаточный вес, так и избыточный вес могут влиять на фертильность и здоровье плода. Если у вас имеются проблемы с весом, обратитесь к диетологу, не решайте их самостоятельно. Также ведите активный образ жизни. 3 раза в неделю находите время для занятий спортом: бег, плавание, силовые нагрузки в тренажерном зале, велопрогулки и т.д. Полезно устраивать обычные пешие прогулки, особенно если вы ведете сидячий образ жизни.Ввести в рацион продукты, богатые фолиевой кислотойНаличие достаточного количества фолиевой кислоты может помочь предотвратить врожденные дефекты в голове и позвоночнике ребенка. Полезно употреблять бананы, дыню, абрикосы, свеклу, горох, фасоль, морковь, тыкву, огурцы и белые грибы. Важно учесть и способ термической обработки: продукты запекайте, варите, готовьте на гриле, используйте мультиварку. Но не жарьте на сковороде с использованием растительного масла.Отказаться от вредных привычекНе секрет, вредные привычки уменьшают шансы на зачатие. Если вы уже продолжительное время пытаетесь увидеть заветные две полоски на тесте, но не получается, возможно, пора задуматься о качестве жизни. К тому же, курение, алкоголь еще никого не делали здоровее и красивее.Начать посещать врачейДавайте признаемся честно, к врачу мы бежим тогда. Когда болезнь в самом разгаре и очень редко занимаемся профилактикой. Женщинам необходимо посещать гинеколога и маммолога два раза в год. К тому же, если вы планируете беременность, должны быть уверены. Что абсолютно здоровы, и что ничто не угрожает здоровью будущего ребенка.