Топ-6 правил ухода за губами

Если вы хотите на продолжительное время сохранить молодость и свежесть своих губ, тогда необходимо за ними правильно и регулярно ухаживать.1. Ежедневный массаж губУголком полотенца (махрового) один раз в день делайте легкий массаж, после которого кожный покров губ необходимо обрабатывать кремом (питательным) или подсолнечным маслом.2. Маска для губСоедините в равных пропорциях (по пять капель) сока моркови и сметану. Перемешав, равномерно нанесите на поверхность губ, а по истечению пяти минут удалите при помощи спонжика или салфетки. Данная маска позволяет восстановить кожу губ.Увлажнить губы можно без труда при помощи меда, но только натурального. Для этого достаточно нанести ровным слоем, а затем, минут через 10, смыть водой комнатной температуры.3. Мягкие скрабыИспользовать скрабы для лица или тела, мочалки не допускаются при уходе за губами. Скраб можно приготовить, не выходя из дома. Для этого соедините мед, но только засахарившийся (ложку) с подсолнечным маслом (одна капля), кофейной гущей (щепоткой) и двумя каплями лимона или апельсина, советует ladyhealth.com.ua. Полученный состав тщательно перемешайте, нанесите на поверхность губ массажными движениями, после смойте проточной водой. Проделывать данную процедуру необходимо не более одного раза в течении семи дней.4. БальзамГубы очень чувствительны, поэтому их необходимо защищать от обветривания, пересыхания и воздействия негативных факторов окружающей среды. Для этого наносите на кожу губ гигиеническую помаду.5. Мягкие тона помадыЕсли вы хотите, чтобы ваши губы не теряли природной красоты, то рекомендуется отдать предпочтение более нежным тонам помады, стоимость которой превышает среднюю цену на рынке. Остановите свой выбор на помаде, в состав которой входят компоненты, способствующие увлажнению кожного покрова губ.6. Ежедневная зарядкаС помощью несложных упражнений вы сможете не только убрать носогубные складки, но и избавится от второго подбородка.Упражнение 1. Артикулируя, но только очень энергично, повторять такие гласные, как «о», «а», «и», «у».Упражнение 2. Сделав вдох, но только глубокий, надуйте щеки и постепенно выпускайте воздух. Данное упражнение необходимо повторять не менее 15-20 минут.