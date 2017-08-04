Ученые пересмотрели отношение к хронической усталости

Исследователи из Стэнфорда сообщили, что им удалось доказать, что синдром хронической усталости является болезнью.Ученые говорят о том, что этот синдром является очень распространенным и многие люди по всему миру борются с ним, без желания победить его. Однако эта проблема достаточно серьезная и медики часто не могут с ней справиться. Все дело в том, что врачи до сих пор не могут определить, что из себя представляет это заболевание.На этот раз исследования показали, что такой синдром можно считать болезнью, поскольку он представляет собой воспалительный процесс. Такое мнение было сформировано после открытия белков ответственных за развитие данного синдрома. Ученые говорят о том, что при синдроме хронической усталости в организме человека накапливается большое количество белков, которые присутствуют в организмах людей, страдающих от какого-либо воспалительного процесса, это говорит о том, что это является заболеванием.Специалисты доказали, что данный синдром можно диагностировать, а это значит, что теоретически его также можно лечить. В будущем медики надеются найти средство от этой болезни, чтобы помочь тем тысячам людей, которые страдают от этой болезни.Сейчас они пришли к выводу, что синдром появляется, когда организм долгое время работает в напряжённом режиме, что приводит к воспалению спинного мозга. В итоге человек не может отдохнуть и почувствовать себя по-настоящему хорошо даже после продолжительного сна.Ранее ученые , что холодная вода опасна для здоровья человека и может наносить необратимый вред.