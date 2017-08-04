В чем польза утренних тренировок
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Наблюдение медиков показало, разные виды физической активности способствую повышению качества сна. А вот физические нагрузки типа уборки дома или воспитания детей, напротив, связаны с увеличением проблем со сном.
Особенно полезно гулять или заниматься умеренными физическими нагрузками перед работой или сразу после пробуждения. По словам врачей, физическая активность до 12:00 очень сильно повышает активность человека и увеличивает продолжительность жизни на 10 лет.
Listis
LentaInform
СМИ2
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