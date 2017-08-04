В чем польза утренних тренировок

Опять не выспалась? А может, ты вообще постоянно мучаешься от бессонницы? Легкая прогулка по утрам, бег или йога помогут избавиться от проблем со сном.Наблюдение медиков показало, разные виды физической активности способствую повышению качества сна. А вот физические нагрузки типа уборки дома или воспитания детей, напротив, связаны с увеличением проблем со сном.Особенно полезно гулять или заниматься умеренными физическими нагрузками перед работой или сразу после пробуждения. По словам врачей, физическая активность до 12:00 очень сильно повышает активность человека и увеличивает продолжительность жизни на 10 лет.