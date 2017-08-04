Медики подсказали, как спокойнее перенести жару

На задней поверхности шеи человека имеется большое количество температурных рецепторов, которые дают ощущение жары или холода. Об этом сообщил доктор медицины неотложных состояний Андрей Чернов.По словам врача, чтобы уберечь себя в жару от негативных последствий, не следует находиться на открытом солнце, обязательно нужно носить головные уборы и пить достаточное количество воды. Без крайней необходимости также не рекомендуется заниматься физическим трудом на открытом солнце.«Общих рекомендаций для людей с хроническими заболеваниями мы дать не можем. Здесь все строго индивидуально. Было бы правильно, чтобы такие люди обсудили свои заболевания с лечащим врачом, который порекомендует им правила поведения и, возможно, медикаментозное лечение», - подчеркнул А. Чернов.Врач объяснил, откуда у японцев появилась традиция носить в жару на шее влажный белый платочек, чтобы облегчить влияние высокой температуры воздуха на организм.«Я объясню, откуда это идет. На задней поверхности шеи имеется большое количество температурных рецепторов. И если там жарко, то человеку кажется, что везде жарко. Если там холодно, то вам кажется, что везде холодно. Это факт. Хотя белый влажный платочек на шее поможет вам больше психологически, но глобально не и избавит от проблемы. Если вы окажетесь с белым влажным платочком на шее посреди пустыни, вас это не спасет», - резюмировал специалист.