ТОП-5 мифов о сахаре, в которые пора перестать верить

Вряд ли остался на земле хоть один человек, который способен поглощать сладости и не испытывать чувства вины, которое ему навязывают со всех сторон. Разговоры о вреде сахара не утихают ни на минуту и доносятся со всех сторон. Об этом пишут все — от женских журналов до серьезных диетологов, и не всегда эти дискуссии приходят к однозначным выводам.Противоречивая информация о пользе или несомненном вреде сахара апеллирует к цифрам — начиная с 1980 года процент людей, страдающих ожирением вырос вдвое и сегодня насчитывается около 600 миллионов людей, которые имеют клинически подтвержденное ожирение. Диетологи объясняют это тем, что процент продуктов с повышенным содержанием сахара вырос до невиданных показателей.Но что же на самом деле представляет собой сахар и так ли он страшен? Всем известно, что сахар — самый быстрый углевод, который мгновенно переваривается и усваивается организмом, за счет чего становится пищей для разрастания жировой ткани.Повышение уровня глюкозы в крови становится причиной резкого выброса энергии, за счет чего сахар считается лучшим энергетиком.Сахар — лучший источник энергииСахар считается самым быстроусваиваемым углеводом, за счет чего его принято считать беспроигрышным источником энергии для тела. Он мгновенно попадает в кровь, увеличивая уровень глюкозы в крови. Следует помнить, что регуляцией глюкозы в крови занимается инсулин — гормон, который вырабатывается поджелудочной железой.Попадание сахара в организм запускает механизм выработки инсулина, но кроме этого, запуск инсулиновой железы может спровоцировать стресс. Иначе говоря, заедать волнение сладеньким — вполне физиологичный процесс. Именно тут кроются корни психологической зависимости от сладкого — тело просто требует подпитки, которая быстрее всего может прийти от сахара.При этом загрузка сахаром не способна дать значительный по времени приток энергии. Быстрая усваиваемость простых сахаров приводит к тому, что уровень инсулина также быстро падает и человек вновь испытывает усталость. В то же время сложные углеводы способны поддерживать уровень инсулина на должном уровне достаточно долгое время.Фрукты содержат огромное количество сахараСреди всех простых сахаров, самой полезной принято считать фруктозу — моносахарид, который содержится в фруктах. Фруктоза часто продается отдельно от остальных продуктов питания и позиционируется как здоровая замена обычному сахару. Она интересна потому, что употребление фруктовых сахаров не провоцирует выброс инсулина. Фруктоза впитывается в кровь с помощью печени и пищеварительного тракта, в стенки которого она впитывается превращаясь в глюкозу.На самом деле, фрукты могут стать отличным источником полезных сахаров, но вот искусственный подсластитель под видом фруктозы лучше оставить на полке. Пищевые волокна фруктов могут стать отличным топливом для организма, не вызвав при этом побочных эффектов в виде жировых отложений.Коричневый сахар полезнее другихПольза коричневого сахара — миф на все 100 процентов, который был создан маркетинговыми отделами компаний. Цвет сахара не означает ничего, кроме того, что в процессе производства его не отбелили до белоснежного состояния. Никаких дополнительных свойств коричневый сахар не несет и никак не отличается от обычного белого сахара.Не стоит верить ярлыкам «без сахара»К сожалению, верить тому, что написано на упаковке продуктов нельзя. Даже главная установка о том, что в продукте нет сахара, может при пристальном рассмотрении оказаться фейком. Скрытый сахар может таиться в продукте под видом различных искусственных подсластителей, которые может быть и не спровоцируют выброс инсулина, зато ударят по печени и ферментам пищеварительной системы. Таким образом, если вы хотите на самом деле обезопасить себя от сахара, следует отказаться от сложносоставных продуктов и предпочесть натуральную органическую пищу.Наши предки не ели сахара и наш организм не приспособлен к немуВ последнее время, в околодиетических кругах муссируется тема о том, что якобы наши предки не ели сахар вовсе и лишь раз в году, в период урожая, объедались фруктами досыта и заодно откладывали вольные сахара в жир, который предстояло сжечь долго зимой. На самом деле, наши предки были большими сладкоежками (если можно так назвать любовь к крахмалу и сладким кореньям), но потребляли сахар в естественном виде.