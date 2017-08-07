8 важных симптомов, на которые стоит обратить внимание пожилым людям

Несмотря на то, что у большинства пожилых людей везде периодически “то колет, то стреляет”, это не означает, что им нужно полностью игнорировать сигналы своего организма.В конце концов, некоторые болезненные ощущения могут оказаться признаками очень серьезных проблем со здоровьем. Если вы испытываете странные или повторяющиеся симптомы, обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. Даже если уверены, что вам не о чем беспокоиться!Ожидание того, что “все само собой рассосется”, может обойтись вам слишком дорого. Вот 8 важных симптомов, на которые стоит обращать внимание всем пожилым людям.1. Необычная одышкаПоявление одышки после физической нагрузки — это нормально для пожилых людей. Но если вы никак не можете отдышаться после короткой прогулки, это может оказаться ранним признаком того, что ваши артерии частично или полностью перекрыты.Особенно стоит беспокоиться, если одышка начала возникать после привычной или незначительной нагрузки. Это может указывать на большую вероятность возникновения проблем с сердцем.Боль в груди является только одним из симптомов сердечного приступа. Остальные признаки могут сильно варьироваться. Но наиболее распространенными среди них является стеснение в груди и/или головокружение.Одышка может быть не только при сердечном приступе. Многие заболевания сердечно-сосудистой системы сопровождаются затруднением дыхания. Поэтому на этот симптом стоит обращать внимание ВСЕГДА.Если вы заметили, что вам стало трудно дышать, обязательно назначьте встречу вашему доктору.2. Внезапные головокружения и проблемы с координациейСимптомы инсульта могут быть очень незаметными, но если вы о них знаете, то никак не сможете проигнорировать.Одними из наиболее явных симптомов инсульта являются внезапные затруднения при ходьбе, а также неожиданная потеря равновесия и координации движений. Это касается не только пожилых, но и молодых людей.Следует также обратить внимание на следующие признаки:- ощущение сильного головокружения;- проблемы с речью;- невозможность выговорить некоторые слова;- изменения зрения;- слабость или онемение лица, ног или рук.Если вы заметили у себя эти симптомы, немедленно обращайтесь к врачу!3. Вагинальное кровотечение после менопаузыЕсли после менопаузы вы заметили у себя вагинальное кровотечение, то сразу отправляйтесь к своему гинекологу. Это не является нормальным.Конечно, далеко не всегда такие выделения могут быть чем-то опасным. Тем не менее, следует учитывать возможность того, что вагинальное кровотечение может быть симптомом онкологического заболевания.Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Кроме того, пожилым женщинам очень важно регулярно проверяться у гинеколога, даже если у них нет вагинальных кровотечений.4. Эректильная дисфункцияЭто заболевание довольно часто встречается у пожилых людей. Чем старше становится мужчина, тем больше вероятность развития у него эректильной дисфункции.На самом деле, около 50 % мужчин в возрасте от 40 до 70 лет хоть раз в жизни сталкивается с этой проблемой. Импотенция не только делает невозможной половую жизнь, она также может быть связана с болезнью сердца, сахарным диабетом и некоторыми другими заболеваниями.Хотя эректильная дисфункция, как правило, является прямым следствием возраста, она также может быть вызвана сильным стрессом или депрессией.Обратите внимание на этот симптом, поскольку он может указывать на нечто большее, чем просто старение. В любом случае, консультация врача в этом случае пойдет вам только на пользу!5. ЗапорыПри запоре стул бывает реже, чем обычно. Он сопровождается ощущением неполного опорожнения кишечника и заставляет человека тужиться сильнее, чем обычно. Это увеличивает шансы развития геморроя.В старости запоры считаются совершенно нормальным явлением. Но пожилые люди могут испытывать их чаще, чем ожидается.Затрудненная дефекация также может указывать на то, что что-то мешает прохождению каловых масс. Это может быть опухоль, полип или какое-то другое препятствие.К сожалению, у пожилых людей запоры случаются довольно часто. Если эта проблема не корректируется с помощью диеты, тем более нужно обратиться к врачу.6. Изменения цвета стулаЦвет стула может варьироваться в зависимости от того, что вы употребляете в пищу. Так, продукты с высоким содержание железа могут сделать кал темнее, чем обычно.Нормальным считается стул всех оттенков коричневого. Обесцвеченный кал может быть признаком патологии (нарушение оттока желчи). Зеленоватый стул в сочетании с диареей может указывать на кишечную инфекцию.Наличие в каловых массах черного или красного оттенка указывает на кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Это может быть вызвано язвой, геморроем, дивертикулитом и другими желудочно-кишечными заболеваниями.Наличие крови в кале — это очень опасно, поэтому стоит немедленно обратиться к врачу.7. Аномалии грудных железХотя рак молочной железы легче всего обнаружить, заметив необычные уплотнения, есть и другие симптомы онкологии груди, которые не так хорошо известны:- воспаление;- болезненность, деформация или обесцвечивание сосков;- выделения из них;- изменения упругости груди.Рак молочной железы у мужчин встречается гораздо реже, чем у женщин, но это не значит, что они от этого застрахованы. Вот почему пожилым людям любого пола очень важно постоянно проверяться у онколога.8. Повреждения кожиРак кожи является очень распространенным заболеванием в пожилом возрасте. Как известно, такая онкология может появиться независимо от цвета кожи.Обратите особое внимание на любую внезапную ранку на коже, а также на появление новых родинок. Незаживающие повреждения кожи могут стать злокачественными. Нужно проверять любое новообразование на коже, особенно если оно увеличивается в размерах.Многие болезни могут поставить вашу жизнь под угрозу, поэтому не стоит игнорировать эти симптомы. Попробуйте обращать внимание на те сигналы, которые подает вам ваше тело. Но помните, что прежде чем делать какие-то выводы, всегда нужно поговорить со своим врачом.Такой разумный подход к своему здоровью позволит вам прожить долгую и счастливую жизнь.