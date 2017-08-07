Орехи: о каких из них лучше забыть навсегда

Одни орехи могут навредить здоровью, другие могут оказаться гораздо калорийнее, чем принято думать. Эксперты рассказали, что представляют собой сорта, которые лучше не употреблять в пищу.Орехи – это отличный способ быстро утолить голод на ходу или перекусить между приемами пищи. Они считаются здоровой едой, на их основе делают протеиновые батончики для спортсменов и снэки для худеющих. Причем эта устойчивая репутация распространилась абсолютно на все виды орехов, а между тем не каждый из них действительно так полезен, как о нем говорят.МиндальМиндаль действительно очень вкусный и полезный орех, который может помочь в снижении веса и контроле сахара в крови. А еще это незаменимый источник молока для тех, у кого непереносимость лактозы. Миндальным молоком действительно можно заменить коровье в некоторых блюдах. Причина, по которой стоит задуматься о его присутствии в рационе, относится к числу моральных. Дело в том, что 80% миндаля в мире производят в Калифорнии. Это многомиллиардный бизнес, которые не останавливается ни перед чем. В то же время в этом штате существуют огромные проблемы с пресной водой. И чем больше миндаля выращивается, тем меньше воды остается на прочие нужды. Рано или поздно это может привести к экологической катастрофе.КешьюОрехи кешью, в которых много растительных волокон, белка и правильных жиров, действительно полезны для организма. Но выращивание и переработка этих орехов – это процесс, который ведется с нарушением прав человека. Большая часть кешью экспортируется из Индии и Вьетнама, где его добывают с огромным трудом за гроши рабочие или вообще подневольные люди. Эта промышленность держится, в основном, на обитателях вьетнамских трудовых лагерей, которых заключили туда за употребление наркотиков. Они даже придумали термин «кровь кешью», который иллюстрирует нечеловеческие условия, в которых им приходится жить и работать.Австралийский орехАвстралийский орех, или макадамия, как его еще называют, действительно вкусный. Но в отличие от большинства других орехов не так уж полезен. Одна порция австралийских орехов содержит около 1000 калорий, и вы можете даже не заметить, как съели всю свою дневную норму калорий за 10 минут. При этом ваш организм получит 102 грамма жиров, а это гораздо больше, чем ему требуется в сутки.Конский каштанКаштаны вообще – это довольно популярный вид орехов, его едят в вареном и печеном виде и добавляют в различные блюда с сыром и овощами. Но есть один подвох – разновидность каштана под названием «конский каштан» выглядит так же, как и съедобный орех, однако является ядовитой. В больших дозах он вызывает рвоту и даже паралич. Поэтому при малейшем сомнении в происхождении каштана лучше отказаться от его употребления.Кедровые орехиКедровые орехи – один из самых загадочных видов орехов на земле. При том, что они вкусные и полезные, эти орехи обладают особенностью, которую принято называть синдромом кедрового ореха. На протяжении 48 часов после того, как вы попробовали даже несколько орешков, у вас может развиться нарушение вкусовых ощущений. Какое-то время вся еда будет вам казаться на вкус горькой и неприятной. Это может длиться до двух недель, а в редких случаях и дольше. При этом такой синдром не является аллергической реакцией, не вызывается плесенью или бактериями, поэтому предсказать его возникновение практически невозможно.АрахисАрахис – очень популярная закуска к алкоголю, приятному фильму или длинному путешествию. Вы действительно можете получить из него витамины и питательные вещества. Но помните о дозировке. Всего лишь 30 грамм этих орехов – это десятая часть суточной нормы калорий для взрослого мужчины. Учитывая, что арахис не является самостоятельным блюдом и даже за прием пищи не считается, очень легко перебрать норму и не заметить. Кроме того, в арахисе содержатся афлатоксины. Это споры, которыми заражаются эти орехи, а также кукуруза при неправильном хранении. Афлатоксины вызывают рак печени, поэтому если уж рисковать и покупать арахис, лучше убедиться, что он ими не заражен.Горький миндальГорький миндаль – это вид дикорастущего миндаля, который выглядит похожим на привычный нам сладкий. В этом-то и таится опасность. Если миндаль, который вы собираетесь съесть, источает сильный миндальный аромат, скорее всего перед вами ядовитая разновидность. В таком орехе содержится гликозид амигдалина, который при ферментации в желудке превращается в синильную кислоту – цианид.