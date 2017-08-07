Врачи приятно удивили обладателей широких бедер

Медики смогли найти интересное свойство упитанных людей.У людей, имеющих "тяжелую" нижнюю часть тела, снижен риск сердечного приступа, инсульта и диабета.Согласно статистике, у каждого пятого человека с нормальным весом есть показатели метаболических проблем, то есть у него повышен риск опасных заболеваний.Но люди, имеющие фигуру типа "груша", могут не бояться. Дело в том, что безопаснее тот вариант, когда жир откладывается на бедрах. А вот отложения в области талии (тип "яблоко") производят обратный эффект. В последнем случае жир может перенестись в сердце и печень. Итог - высокое давление, повышенный сахар, говорят сотрудники Университета Тюбингена. В свою очередь, жировые отложения в области бедер работают как губка, которая впитывает и удерживает жир.Для людей с фигурой "яблоко" риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний может быть повышен более чем в три раза, несмотря на нормальный вес. Эти выводы ученые сделали, проследив за 981 человеком с повышенным риском диабета 2-го типа и болезней сердечно-сосудистой системы. Оказалось, чем меньше объем бедер, тем больше вероятность проблем.