Назван самый простой и вкусный способ похудения
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Первый вариант. Можно ежедневно есть только арбузы практически в неограниченном количестве (из расчета 1 кг мякоти арбузы на 10 кг массы тела). Диета длится пять дней. Важно не забывать пить много воды, так как арбуз обладает мочегонным свойством.
Второй вариант. В течение десяти дней можно есть арбуз. К рациону диетологи разрешают добавить несколько ломтиков ржаного или цельнозернового хлеба.
Третий вариант. Обычные разгрузочный дни, которые можно устраивать раз в неделю. И минус 1 кг как не бывало!
Главное в арбузной диете – удержать результат. Для этого необходимо постепенно добавлять в рацион другие продукты питание. Ешьте больше овощей и белковых продуктов, исключите углеводы и продолжайте есть арбуз.
Стоит отметить, что арбузная диета противопоказана людям с сахарным диабетом и слабыми почками.
СМИ2
Listis
LentaInform
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