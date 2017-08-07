Назван самый простой и вкусный способ похудения

Именно в этом месяце цены на арбузы стремительно опускаются. Так почему бы не воспользоваться этим, и заодно не избавиться от лишних килограммов. Арбузная диета поможет вам всего за 10 дней сбросить от 8 до 10 килограммов. Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов арбузной диеты и выбрать наиболее приемлемый для вас.Первый вариант. Можно ежедневно есть только арбузы практически в неограниченном количестве (из расчета 1 кг мякоти арбузы на 10 кг массы тела). Диета длится пять дней. Важно не забывать пить много воды, так как арбуз обладает мочегонным свойством.Второй вариант. В течение десяти дней можно есть арбуз. К рациону диетологи разрешают добавить несколько ломтиков ржаного или цельнозернового хлеба.Третий вариант. Обычные разгрузочный дни, которые можно устраивать раз в неделю. И минус 1 кг как не бывало!Главное в арбузной диете – удержать результат. Для этого необходимо постепенно добавлять в рацион другие продукты питание. Ешьте больше овощей и белковых продуктов, исключите углеводы и продолжайте есть арбуз.Стоит отметить, что арбузная диета противопоказана людям с сахарным диабетом и слабыми почками.