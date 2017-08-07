Летняя диета для здорового похудения

Если вы любитель поесть вкусные фрукты, советуем воспользоваться легкой диетой, которая поможет стать стройнее за 3 дня.Меню трехдневной летней диеты:1 день: 0,5 кг малины, 5 яблок, 4 груши, 2 банана;2 день: стакан клубники, 6 яблок, 6 груш, 0,5 кг вишен;3 день: стакан черники, 5 яблок, стакан вишен, абрикосы 10 шт.В меню трехдневной диеты для лета можно вводить сливы, персики, черешни, арбузы, дыни.Что важно, эти продукты не стоит запивать жидкостью.Врачи объясняют это тем, что таким образом вымывается желудочный сок, который работает для переваривания и лучшего усвоения пищи. Соки, чай, кофе и воду можно пить за полчаса до еды, а после – через полтора-2 часа.