Учёные выяснили, что недосып может привести к избыточному весу
https://russian.rt.com - Добавил labus в категорию Разное
«Важная причина ожирения у недосыпающих взрослых — пониженный из-за такого образа жизни уровень холестерина липопротеидов высокой плотности. Это так называемый хороший холестерин, который помогает удалить из кровообращения «плохой» жир», — отметила руководитель исследовательской врачебной группы доктор Лора Харди.
По её словам, норма сна составляет не менее 9—10 часов.
Как ранее сообщало ФАН, учёные пришли к выводу, что в привычных продуктах питания, таких как картофель, рожь и пшеница, содержится вызывающее рак вещество акриламид.
LentaInform
СМИ2
Listis
Добавить комментарий