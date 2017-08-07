Учёные выяснили, что недосып может привести к избыточному весу

В ходе исследований учёные из Университета Лидса (Великобритания) пришли к выводу, что сон менее 7 часов в сутки приводит к увеличению веса, передаёт «Утро.ру».«Важная причина ожирения у недосыпающих взрослых — пониженный из-за такого образа жизни уровень холестерина липопротеидов высокой плотности. Это так называемый хороший холестерин, который помогает удалить из кровообращения «плохой» жир», — отметила руководитель исследовательской врачебной группы доктор Лора Харди.По её словам, норма сна составляет не менее 9—10 часов.Как ранее сообщало ФАН, учёные пришли к выводу, что в привычных продуктах питания, таких как картофель, рожь и пшеница, содержится вызывающее рак вещество акриламид.